Etoile de Bessèges : La succession de Gallopin est ouverte

Qui pour succéder à Tony Gallopin ? C’est la grande question avant le départ ce jeudi de la 49e Étoile de Bessèges. En son absence, son compatriote et coéquipier Alexandre Geniez, le Néerlandais Bauke Mollema (Trek-Segafredo), le Belge Maxime Monfort (Lotto-Soudal) et le Français Pierre Rolland (Vital Concept) sont favoris pour lui succéder.

En attendant le contre-la-montre final, dimanche à Alès, les équipes de sprinteurs espèrent briller sur les routes du Gard, notamment les deux premiers jours à Beaucaire et La Calmette. L'an dernier, Marc Sarreau (Groupama-FDJ) à deux reprises et Christophe Laporte (Cofidis) avaient dominé Bryan Coquard (Vital Concept). Les trois Tricolores sont de nouveau présents cette année, aux côtés des Italiens Sacha Modolo (EF Education First) et Niccolo Bonifazio (Direct Energie).

Le chrono d'Alès comme juge de paix ?

L'étape semi-montagneuse tracée autour de Bessèges, samedi, reste la plus indécise. Le scénario devrait comme d'habitude se dénouer dimanche : depuis son instauration en 2012, le contre-la-montre mi-plat, mi-pentu d'Alès a bouleversé à six reprises (sur sept) le couronnement final.

Ce n'est pas Pierre Rolland, renversé par Jérôme Coppel dans ce même chrono en 2012, qui dira le contraire. Ni Jonathan Hivert (Direct Energie) ou Tobias Ludvigsson (Groupama-FDJ), lauréats 2013 et 2014, sacrés in extremis en haut de la colline de l'Ermitage.

Les 4 étapes :

Jeudi : 1ère étape : Bellegarde - Beaucaire (145,3 km)

Vendredi : 2e étape : Saint-Geniès-de-Malgoirès - La Calmette (157,9 km)

Samedi : 3e étape : Bessèges - Bessèges (158,2 km)

Dimanche : 4e étape : Alès - Alès site de l'Ermitage (10,74 km clm)

Les équipes (22) :

Ag2R La Mondiale, Groupama-FDJ, Lotto-Soudal, Trek-Segafredo, EF Education First, Vital Concept - B&B Hôtels, Delko Marseille Provence, Direct Energie, Cofidis solutions crédits, Arkea-Samsic, Wanty-Gobert, Wallonie Bruxelles, Sport Vlaanderen-Baloise, Gazprom-Rusvelo, Euskadi Basque Country, Israël Cycling Academy, Saint-Michel - Auber93, Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole, Amore&Vita Prodir, Corendon-Circus, Team Sovac.

Le palmarès :

2018 : Tony Gallopin (FRA)

2017 : Lilian Calmejane (FRA)

2016 : Jérôme Coppel (FRA)

2015 : Bob Jungels (LUX)

2014 : Tobias Ludvigsson (SWE)