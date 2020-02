C'est un véritable coup de gueule qu'a décidé de passer Magnus Cort Nielsen. Alors que lui et EF Pro Cycling, son équipe, ont réalisé une belle semaine pendant l’Étoile de Bessèges, le Danois peine à comprendre l'absence total de contrôle antidopage durant la compétition. Et il n'a pas hésité à le clamer haut et fort via les réseaux sociaux.

" Je ne comprends pas "

"Malheureusement, tout n'est pas rose cette semaine, il n'y a jamais eu de contrôle anti-dopage lors de cette course !!!", écrit-il sur Instagram. Avant de poursuivre : "Je ne comprends pas comment il est possible d'avoir une course de ce niveau avec sept équipes World Tour sur la ligne de départ sans contrôle antidopage ? Pour moi, ça ne va tout simplement pas."

Au total, l'équipe EF Pro Cycling s'est imposée à deux reprises pendant l’étoile de Bessèges : Magnus Cort Nielsen sur la deuxième étape et Alberto Bettiol lors du traditionnel contre-la-montre individuel final.