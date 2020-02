Dries De Bondt peut savourer (Alpecin-Fenix). Aux côtés de l'Allemand Georg Zimmermann (CCC), le Belge a su concrétiser une échappée longue de 156 kilomètres, ce vendredi, à Bessèges. Plus fort, il a ainsi remporté la la 3e étape de l'Étoile de Bessèges-Tour du Gard juste avant le retour du peloton. Sur un nuage, De Bondt a assuré à nos confrères de L'Equipe qu'il venait de remporter l'une des "plus belles victoires" de sa carrière.

" C'est incroyable "

Le peloton, emmené par le Danois Magnus Cort Nielsen (Education First) a échoué à 2 secondes du duo. Les équipes de sprinteurs ont commis l'erreur de laisser jusqu'à neuf minutes d'avance (km 50) aux échappés : De Bondt, Zimmermann, ainsi que le Belge Robbe Ghys (Sport Vlaanderen) et l'Espagnol Marti Marquez (Kern-Pharma). "C'est incroyable ! Au début, je ne pensais pas que ce serait possible", a avoué le Belge de 28 ans après sa victoire. "Mais nous nous sommes bien entendus et quand nous avons eu neuf minutes d'avance, je me suis dit que c'était jouable", poursuit-il.

De son côté, le Français Alexys Brunel (Groupama-FDJ) reste leader du général. Samedi, la 4e étape mène le peloton du Pont-du-Gard au Mont Bouquet (138,7 km) avec une ascension finale de 4,5 km et une pente moyenne de 10%.