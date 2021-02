Mercredi à Bellegarde, au milieu des coureurs éparpillés dans le final de la 1re étape de l’Étoile de Bessèges, le maillot noir et or de Johan Le Bon a émergé en 32e position. Le Breton signait ses débuts avec l’équipe Cambodia Cycling Academy, une équipe Continentale enregistrée en Asie lors de la saison 2020, basée dans les Cévennes, et dont nous révélions les graves dysfonctionnements dans une enquête publiée mi-janvier.