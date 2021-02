Tim Wellens a parfaitement géré son affaire. Le Belge de 29 ans a conservé son maillot corail de leader pour remporter dimanche le classement général de l'Etoile de Bessèges, avec 53 secondes d'avance sur le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers) et 59 secondes sur l'Allemand Nils Politt (Bora-Hansgrohe). Le chrono final autour d'Alès été dominé par l'Italien Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) à plus de 42 km/h de moyenne (15:00.33). Le champion du monde du contre-la-montre devance le Français Benjamin Thomas (Groupama-FDJ) de dix secondes et son coéquipier britannique Ethan Hayter de vingt-et-une secondes.