Eurosport Race : Statu quo dans le top 20, Valverde toujours leader

Le classement du 3 juin

En sursis depuis le Giro, Alejandro Valverde a dû souffler lorsqu’il a vu Elia Viviani ne prendre le départ d’aucune épreuve cette semaine. L’Espagnol de la Movistar, leader depuis la fin mars et son succès sur le Tour de Catalogne, restera donc en tête de l’Eurosport Race une semaine supplémentaire. Il faut dire que le Murcien n’a pas vraiment été inquiété ces jours-ci, le top 20 n’ayant pas du tout évolué depuis le week-end dernier.

Les deux hommes les plus mieux classés et ayant "scoré" cette semaine se nomment ainsi Christophe Laporte (Cofidis, 32e) et Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert, 33e). Auteur d’une riche semaine (général + deux étapes) sur le Tour du Luxembourg, qui a également vu Laporte lever les bras, l’Italien s’est offert un sacré pactole de points (230). De quoi doubler – ou presque - son total (535) et réaliser la remontée de la semaine (+ 35 places) mais aussi revenir à seulement 23 points du statut honorifique de "meilleur Continental Pro".

Christophe Laporte (Cofidis), lors de son succès sur le chrono du Tour de Belgique 2018Getty Images

Le Top 20 :

Coureur Equipe Nationalité Points Evolution 1. Alejandro Valverde Movistar Espagne 1999 = 2. Elia Viviani Quick-Step Floors Italie 1976 = 3. Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 1676 = 4. Simon Yates Michelton-Scott Grande-Bretagne 1626 = 5. Primoz Roglic Lotto NL-Jumbo Slovénie 1605 = 6. Christopher Froome Sky Grande-Bretagne 1371 = 7. Niki Terpstra Quick-Step Floors Pays-Bas 1330 = 8. Julian Alaphilippe Quick-Step Floors France 1005 = 9. Egan Bernal Sky Colombie 1002 = 10. Michael Valgren Astana Danemark 958 = 11. Tim Wellens Lotto-Soudal Belgique 953 = 12. Caleb Ewan Michelton-Scott Australie 908 = 13. Michal Kwiatkowski Sky Pologne 845 = 14. Tom Dumoulin Sunweb Pays-Bas 833 = 15. Tiesj Benoot Lotto-Soudal Belgique 820 = 16. Marc Soler Movistar Espagne 805 = 17. Sam Bennett Bora-Hansgrohe Irlande 740 = 18. Miguel Angel Lopez Astana Colombie 735 = 19. Romain Bardet AG2R La Mondiale France 721 = 20. Bob Jungels Quick-Step Floors Luxembourg 690 =

La stat’ de la semaine : 12/17

C’est l’impressionnant ratio de top 10 sur les courses par étapes de Mathieu Van der Poel depuis le début de sa carrière. Chez les professionnels depuis quatre ans, le Néerlandais fait tout plus que vite que les autres et ne cesse d’impressionner. Cette semaine, le petit-fils de Raymond Poulidor a conservé son titre sur les Boucles de la Mayenne, non sans faire preuve d’une maîtrise bluffante et – bien sûr – en gagnant une étape. La 11e depuis ses débuts pro, la 5e en 22 jours de course depuis mai 2017. Et dire qu’il n’a que 23 ans…

Mathieu Van der Poel, le 25 mai 2017.Getty Images

Le top 5 et le meilleur Français des coureurs nés après 1er janvier 1995 :

9. Egan Bernal (Sky, 21 ans), 1002 pts

35. Mads Pedersen (Trek-Segafredo, 22 ans), 511 pts

45. Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors, 21 ans), 450 pts

74. Cees Bol (SEG Academy, 22 ans), 300pts

77. Alvaro José Hodge (Quick-Step Floors, 21 ans), 295 pts

…

202. Rémi Cavagna (Quick-Step Floors, 22 ans), 124 pts

Les Français :

Si les principales têtes d’affiche (Alaphilippe, Bardet et Démare) n’ont pas couru cette semaine, la Cofidis a elle brillé de mille feux, et ses Français avec. On pense notamment à Christophe Laporte, brillant depuis le début de la saison et victorieux sur la 1re étape du Tour du Luxembourg, son 6e de la saison déjà. Le meilleur total français et le 9e mondial. Mais il n’a pas été le seul Tricolore à briller au Luxembourg puisque son coéquipier Anthony Perez (349e, 70pts) et le rouleur de la Direct Energie Damien Gaudin (116e, 205pts) ont eux aussi gratté un succès.

Mais les Français ont également brillé à domicile, aux Boucles de la Mayenne. Pas au général où Romain Seigle (Groupama-FDJ, 475e avec 45pts) n’a pu que s’incliner face à Mathieu Van der Poel. Mais, avec deux succès d’étape, Nacer Bouhanni (Cofidis, 87e avec 280pts) a poursuivi sur sa bonne lancée actuelle et retrouve de la confiance à quelques semaines d’un Tour de France dont il rêve. Et, comme rien ne résiste à la Cofidis, Dorian Godon s’est même offert lors du prologue son premier bouquet professionnel, à 22 ans. De bon augure pour le cyclisme français, qui ne compte plus que cinq hommes dans le top 50.

Nacer Bouhanni, vainqueur de la 3e étape.Getty Images

Les Français du top 50 :

8. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), 1005 pts (=)

19. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 721 pts (=)

22. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 635 pts (=)

32. Christophe Laporte (Cofidis), 497 pts (+3)

50. Hugo Hofstetter (Cofidis), 424 pts

Les courses de la semaine :

Ronde de l’Oise (catégorie 8, quatre étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étape (20)

Tour of Malopolska (catégorie 8, trois étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étape (20)

Tour de Serbie (catégorie 8, trois étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étape (20)

Critérium du Dauphiné (catégorie 4, neuf étapes)

500 pts pour le vainqueur final

300pts pour le 2e

150pts pour le 3e

Les 15 premiers du général (5pts pour le 15e) et les 3 premiers des classements annexes (50, 25 et 10) marquent des points ainsi que les 5 premiers (100, 50, 25, 10 et 5) et le porteur du maillot de leader (10pts) de chaque étape

Dwars door de Vlamse Ardennen (catégorie 8)

75 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers (5 pts pour le 5e) marquent des points

Midden-Brabant Poort Omloop (catégorie 8)

75 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers (5 pts pour le 5e) marquent des points

Rund um Köln (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Ronde van Limburg (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Grand Prix du Canton d’Argovie (catégorie 6)

180 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (4 pts pour le 10e) marquent des points