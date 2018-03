Eurosport Race : Valverde prend les commandes, les Flandriens à l'affût

La story du 26 mars

Michal Kwiatkowski aura payé cher son absence des courses de la semaine. Leader depuis le début de la "Race Eurosport" il y a deux semaines, le Polonais n'avait pas assez d'avance pour résister au début de saison énorme d'Alejandro Valverde. L'Espagnol de la Movistar a profité d'un Tour de Catalogne fructueux (général et deux étapes notamment) pour grappiller quelques 790 pts au classement, un total suffisant en soit pour être dans le top 5 actuel. Ajoutez à cela le général des Tour de la Communauté de Valence et d'Abou Dhabi et des places d'honneur et voilà le Murcien logiquement propulsé leader de la Race Eurosport.

Il devance deux sprinteurs, Elia Viviani (Quick-Step Floors, 1026pts), 1er de Driedaagse De Panne-Koksijde, et Peter Sagan (Bora-Hansgrohe, 856pts), vainqueur devant l'Italien de Gand-Wevelgem. Malgré les semi-classiques flandriennes de la semaine, le reste du top 10 reste relativement inchangé, même si en l'absence de Vincenzo Nibali, les "Catalans" Marc Soler (6e, 775pts) et Simon Yates (7e, 695pts) et le "Flandrien" Tiesj Bennot (8e, 655pts) se sont replacés. La remontée de la semaine est à mettre au crédit de Nairo Quintana qui bénéficie de sa 2e place sur le Tour de Catalogne (300pts) pour passer de la 179e place au 19e rang.

Le Top 20

Classement Coureur Pays Equipe Points 1 Alejandro Valverde Espagne Movistar 1449 points (+ 2) 2 Elia Viviani Italie Quick-Step Floors 1026 points (+ 4) 3 Peter Sagan Slovaquie Bora-Hansgrohe 856 points (+ 9) 4 Michal Kwiatkowski Pologne Quick-Step Floors 815 points (- 3) 5 Caleb Ewan Australie Michelton-Scott 780 points (- 3) 6 Marc Soler Espagne Movistar 775 points (- 1) 7 Simon Yates Grande-Bretagne Michelton-Scott 695 points (+ 6) 8 Tiesj Benoot Belgique Lotto-Soudal 655 points (- 1) 9 Vincenzo Nibali Italie Bahrain-Merida 630 points (- 8) 10 Arnaud Démare France Groupama-FDJ 610 points (=) 11 Daryl Impey Afrique du Sud Michelton-Scott 575 points (- 3) 12 Niki Terpstra Pays-Bas Quick-Step Floors 520 points (+ 64) 13 Tim Wellens Belgique Lotto-Soudal 505 points (- 4) 14 Dylan Groenewegen Pays-Bas Lotto NL-Jumbo 461 points (- 3) 15 Philippe Gilbert Belgique Quick-Step Floors 445 points (+ 31) 16 Romain Bardet France AG2R La Mondiale 411 points (- 2) 17 Michael Valgren Danemark Astana 403 points (- 2) 18 Luis Leon Sanchez Espagne Astana 395 points (- 2) 19 Nairo Quintana Colombie Movistar 390 points (+ 160) 20 Jay McCarthy Australie Bora-Hansgrohe 356 points (=)

Les cinq stars en retrait :

213. Sergio Henao (Sky), 60pts

256. Nacer Bouhanni (Cofidis), 45pts

323. Fabio Aru (UAE Team Emirates), 30pts

547. Roman Kreuziguer (Michelton-Scott), 8pts

617. Christopher Froome (Sky), 4pts

La surprise : Hugo Hofstetter (Cofidis)

Il n'est pas dans le top 20 de la "Race Eurosport" mais sa 24e place résume assez bien l'excellent début de saison du Français, présent dans le top 10 de ses cinq dernières courses et surtout ses trois de la semaine : 8e de Driedaagse De Panne-Koksijde, 6e de la Classic Loire-Atlantique et 2e de Cholet-Pays de Loire. Capable de s'illustrer sur les épreuves pavées ou les sprints, le Français de 24 ans n'a toutefois pas encore eu l'occasion de briller en World Tour (abandon sur l'Het Nieuwsblad). Mais cela ne devrait tarder.

Les Français :

Déjà leader des "France" la semaine passée, Arnaud Démare a logiquement conforté son statut à l'issue du dernier week-end de préparation aux monuments flandriens. Troisième de Gand-Wevelgem (125pts), le sprinteur de la Groupama-FDJ en a profité pour creuser l'écart sur son dauphin, Romain Bardet, qui n'a pas couru cette semaine. Tout le contraire d'Hugo Hofstetter (Cofidis), belle surprise de la semaine, même s'il n'a pas gagné.

Parmi les 7 Français du top 50, seul Laporte – en plus de Démare et Hofstetter – a marqué des points cette semaine, sur Gand-Wevelgem (4e, 100pts). Beaucoup plus loin au classement (53e et 54e), Thomas Boudat (Direct Energie, 200pts) et Pierre Latour (AG2R La Mondiale, 198pts) ont brillé cette semaine, avec respectivement un succès sur Cholet-Pays de Loire et un podium au tour de Catalogne.

Les Français du Top 50 :

10. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 610 points (=)

16. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 411 pts (- 2)

24. Hugo Hofstetter (Cofidis), 320pts pts (+ 9)

25. Christopher Laporte (Cofidis), 301pts (+ 16)

28. Jonathan Hivert (Direct Energie) 288 pts (- 6)

33. Lilian Calmejane (Direct Energie) 271 pts (- 6)

42. Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale) 230 pts (- 8)

LES COURSES DE LA SEMAINE :

Tour d'Uruguay (catégorie 8, dix étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étapes (20)

Tour d'Algérie (catégorie 8, sept étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étapes (20)

Kazantzakeia (catégorie 8, cinq étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étapes (20)

Tour of Fatih Sultan Mehmet (catégorie 8, deux étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étapes (20)

Tour de Taïlande (catégorie 7, six étapes)

80 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2pts pour le 10e) et les 3 premiers des classements annexes (5, 3 et 1) marquent des points ainsi que les 3 premiers de chaque étape (30, 15 et 5)

A Travers la Flandre (catégorie 5)

280pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (8pts pour le 10e)

Route Adélie (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (2 pts pour le 10e)

Limburg Classic (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (2 pts pour le 10e)

Grand Prix Miguel Indurain (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (2 pts pour le 10e)

Visegrad 4 Bicycle Race- GP Slovakia (catégorie 8)

75 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers marquent des points (5 pts pour le 5e)

Grand Prix Adria Mobil (catégorie 8)

75 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers marquent des points (5 pts pour le 5e)

La Roue Tourangelle Région Centre Val de Loire - Trophée Harmonie Mutuelle (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (2 pts pour le 10e)

Tour des Flandres (catégorie 3)

600 pts pour le vainqueur

400 pts pour le 2e

200 pts pour le 3e

Les 20 premiers marquent des points (50 pts pour le 10e, 1pt pour le 20e)