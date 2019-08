Eurosport Ranking : Alaphilippe toujours leader, la fusée Evenepoel

Le classement du 4 août

On l’avait quitté héroïque sur le Tour de France mais Julian Alaphilippe ne s’était visiblement pas remis de ses combats de juillet. Le Français de la Deceuninck-Quick Step, tenant du titre et grand favori de la Clasica San Sebastian, a très vite abandonné sur l’épreuve basque, laissant ainsi les 400 points de son succès de l’an dernier s’envoler. Malgré cela, il conserve plus de 1200 unités d’avance sur son dauphin, Egan Bernal, lui aussi dans le dur sur la course espagnole. Egalement engagé, Alejandro Valverde a fait meilleure figure (10e) sans parvenir à aller décrocher les points nécessaires à dépasser le Colombien du Team INEOS.

Alejandro Valverde, devant son coéquipier Mikel Landa, lors de la Clasica San SebastianGetty Images

Vainqueur de la RideLondon, Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) en profite pour se rapprocher. Avec ses 130 points supplémentaires (2e l’an dernier), l’Italien dépasse Primoz Roglic et ne possède plus que 82 unités de retard sur Valverde et le podium. Absent de l’épreuve dont il était le tenant du titre, Pascal Ackermann est lui dépassé par son équipier de la Bora-Hansgrohe, Peter Sagan, et tombe au 10e rang. Le gros bond de ce top 20 est à mettre à l’actif de Greg Van Avermaet. Le Belge de la CCC, 2e de la Clasica, gagne quatre places pour se retrouver 14e de l’Eurosport Ranking.

Mais l’homme de la semaine est incontestablement Remco Evenepoel. A 19 ans, le Belge de la Deceuninck-Quick Step ne cesse d’impressionner. Déjà vainqueur du général et d’une étape du Tour de Belgique ainsi que, récemment, d’une étape de l’Adriatica Ionica Race, le prodige a encore franchi une étape en s’offrant cette fois la Clasica San Sebastian, pour sa première classique World Tour ! Un exploit monumental, dans son scénario comme dans la performance, qui lui offre 400 points et une première entrée dans le top 100 avec la 57e place. Devant des cadors comme Alexey Lutsenko (Astana, 60e), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates, 67e) ou encore Dan Martin (UAE Team Emirates, 77e).

Le Top 20 de l’Eurosport Ranking :

Classement Nom Equipe Nationalité Points Evolution 1 Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step France 4115 = 2 Egan Bernal Team INEOS Colombie 2890 = 3 Alejandro Valverde Movistar Espagne 2778 = 4 Elia Viviani Deceuninck-Quick Step Italie 2696 + 1 5 Primoz Roglic Jumbo-Visma Slovénie 2641 - 1 6 Jakob Fuglsang Astana Danemark 2474 = 7 Thibaut Pinot Groupama-FDJ France 2409 = 8 Simon Yates Mitchelton-Scott Grande-Bretagne 2408 = 9 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 2246 + 1 10 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 2088 - 1 11 Michael Matthews Sunweb Australie 2010 = 12 Caleb Ewan Lotto-Soudal Australie 1857 = 13 Miguel Angel Lopez Astana Colombie 1744 = 14 Greg Van Avermaet CCC Team Belgique 1639 + 4 15 Dylan Groenewegen Jumbo-Visma Pays-Bas 1609 - 1 16 Olivier Naesen AG2R La Mondiale Belgique 1554 - 1 17 Michael Kwiatkowski Team INEOS Pologne 1513 - 1 18 Richard Carapaz Movistar Equateur 1482 - 1 19 Mathieu Van der Poel Corendon-Circus Pays-Bas 1478 = 20 Alexander Kristoff UAE Team Emirates Norvège 1457 + 2

Le "futur grand" de la semaine : Thomas Pidcock

On aura pu placer Remco Evenepoel ou Marc Hirschi dans cette catégorie mais leurs résultats sur la Clasica San Sebastian (1er et 3e) les ont déjà faits basculés dans le présent de l’élite. A 19 ans, sans aucune course World Tour dans les jambes, Thomas Pidcock fait encore partie de "l’avenir" du cyclisme. Et ses performances l’annoncent brillant. Le Britannique est l’un des prodiges les plus complets que l’on est vu passer ces dernières années.

Champion du monde juniors du chrono en 2017, vainqueur de Paris-Roubaix Juniors (2007) puis Espoirs (2019), le natif de Leeds avait impressionné l’an passé en prenant la 6e place de la Market Heistse Pijl, semi-classique belge réputée en Continental, avant de signant la 17e place du Tour de Grande-Bretagne. Cette semaine, c’est en grimpeur qu’il a brillé en allant décrocher son premier succès en Continental à l’occasion du Tour d’Alsace. Vainqueur du général, Pidcock a également ajouté à cela une belle victoire à la Planche des Belles Filles. Comme un certain Chris Froome il y a sept ans sur le Tour. Et dire qu'il est aussi champion du monde espoir de cyclo-cross…

Thomas Pidcock, champion du monde espoir 2019 de cyclo-crossGetty Images

Le top 5 des remontées de la semaine :

+ 85 places (+ 400 pts) pour Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step, 710 pts), de 142e à 57e

+ 22 places (+ 40 pts) pour Tim Merlier (Corendon-Circus, 301 pts), de 167e à 145e

+ 17 places (+ 150 pts) pour Sam Bennett (Bora-Hansgohe, 812 pts), de 64e à 47e

+ 10 places (+ 65 pts) pour Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe, 545 pts), de 90e à 80e

+ 5 places (+ 75 pts) pour Jasper Stuyven (Trek-Segafredo, 817 pts), de 51e à 46e

Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) lors du chrono du Tour d'AlgarveGetty Images

Le top 5 des dégringolades de la semaine :

- 231 places (- 125 pts) pour Anthony Roux (Groupama-FDJ, 90 pts), de 208e à 439e

- 92 places (- 75 pts) pour Ivan Garcia Cortina (Bahrain-Merida, 161 pts), de 187e à 279e

- 40 places (- 75 pts) pour Julien Simon (Cofidis, 257 pts), de 132e à 172e

- 6 places (- 65 pts) pour Rigoberto Uran (EF Education-First, 741 pts), de 46e à 52e

- 3 places (- 155 pts) pour Tim Wellens (Lotto-Soudal, 1318 pts), de 20e à 23e

Les Français

La semaine n’aura globalement pas été bonne pour les Tricolores. Beaucoup ont perdu le bénéfice de leurs résultats 2018 et peu auront réussi des performances intéressantes en ce début août. Leader du classement mondial comme français, Julian Alapahilippe en est un bon exemple puisqu’il perd les 400 points de son succès sur la Clasica l’an passé. Si ses plus proches poursuivants, Thibaut Pinot et Romain Bardet, n’ont pas couru cette semaine, Arnaud Démare a lui retrouvé signé sa 4e victoire de la saison à l’occasion de la 4e étape du Tour de Wallonie. Mais le Picard de la Groupama-FDJ a ensuite déçu sur la Prudential RideLondon (35e).

Le Tour de Wallonie aura également souri à Bryan Coquard (Vital-Concept B&B Hotels), vainqueur du classement par points et souvent placé. Insuffisant pour lui faire retrouver le top 50, malgré un gain de 4 places (54e). Il aurait fallu pour cela qu’il remporte une étape. Son équipier Quentin Pacher a lui presque fait aussi bien qu’en 2018 en prenant la 5e place du général (4e l’an dernier). Un statu quo qu’a également réalisé Rudy Molard (Groupama-FDJ), 12e de la Clasica San Sebastian, comme il y a un an.

En revanche, son équipier Anthony Roux a connu recul plus brutal. 3e en 2018, le coureur de la Groupama-FDJ n’a cette marqué aucun point (27e) et perd plus de 200 places au classement mondial. Sanction moins sévère (16e au lieu de 5e) mais conséquence similaire (- 40 places) pour le puncheur de la Cofidis Julien Simon.

Les Français du Top 50 :

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 4115 pts (=)

7. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 2409 pts (=)

25. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 1299 pts (=)

29. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 1249 pts (+ 1)

Le top 5 des coureurs qui ont le plus à perdre cette semaine :

Michal Kwiatkowski (Team INEOS), 515 de ses 1513 points

Raul Alarcon (W52 / FC Porto), 188 de ses 238 points

Vicente Garcia de Mateos (Ludofoods Louletano Aviludo), 145 de ses 242 points

Simon Yates (Mitchelton-Scott), 275 de ses 2408 points

Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), 160 de ses 2088 points

Michal Kwiatkowski (Team INEOS)Getty Images

Le calendrier de la semaine :

Tour de Pologne (catégorie 5, sept étapes)

320 pts pour le vainqueur

Les 15 premiers du général (20 pts pour le 10e, 1 pt pour le 15e) et les 3 premiers (25, 10 et 5) des classements annexes marquent des points, ainsi que les 5 premiers (75, 40, 20, 5 et 1) de chaque étape.

Tour du Portugal (catégorie 7, douze étapes)

80 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étape (30, 15 et 5) et les 3 premiers des classements annexes (5, 3 et 1)

Kreizh Breizh (catégorie 8, quatre étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étape (20)

Tour of Szeklerland (catégorie 8, cinq étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étape (20)

Tour Cycliste International de la Guadeloupe (catégorie 8, dix étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étape (20)

Slag om Norg (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Antwerpse Havenpijl (catégorie 8)

65 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers (5 pts pour le 5e) marquent des points

Oita Urban Classic (catégorie 8)

65 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers (5 pts pour le 5e) marquent des points