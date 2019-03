Eurosport Ranking : Alaphilippe file peu à peu vers les sommets

Le classement du 10 mars

Décidément, les semaines se suivent et se ressemblent pour Alejandro Valverde. Malade et obligé de déclarer forfait sur les Strade Bianche, l'Espagnol de la Movistar ainsi perdu le bénéfice de sa 4e place de l'année passée et continue de voir son avance sur son dauphin Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) se réduire. Heureusement pour le Murcien, le Slovaque a lui aussi perdu ses points de 2018 (45) et reste tout de même à 130 points du leader. Mais Valverde a surtout vu son futur adversaire lors des classiques ardennaises Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) confirmer son excellent début de saison. Vainqueur impressionnant des Strade Bianche pour sa première participation, le Français réussit la bonne opération du top 10 puisqu'il grimpe à la 4e place de l'Eurosport Ranking et passe devant son équipier Elia Viviani (5e) et Geraint Thomas (Sky, 6e).

Round d'observation entre Jakob Fuglsang et Julian Alaphilippe dans le final des Strade Bianche 2019Getty Images

Mais la semaine n'aura pas été aussi bonne pour son compatriote Romain Bardet. En privilégiant Paris-Nice, le grimpeur d'AG2R La Mondiale a perdu les 260 points de sa 2e place toscane de l'année passée et perd 5 places. Il se retrouve 17e, juste derrière son compatriote Arnaud Démare (Groupama-FDJ, 16e) et le Belge Tim Wellens (Lotto-Soudal, 15e). Constat assez semblable pour Tiesj Benoot : vainqueur de l'épreuve toscane en 2018, le Belge n'a pris cette année que la 5e place et la perte de 325 points lui coûte 24 positions (69e).

En dehors du top 20, la tendance est toujours aussi favorable pour les coureurs d'Astana, qui ne cessent de briller. Dernier en date, Jakob Fuglsang a longtemps cru à la victoire sur les Strade Bianche avant de craquer et de devoir se contenter de la deuxième place. Il empoche toutefois 260 points qui lui permettent de poursuivre son début de saison fantastique (6e du Tour de Murcie, vainqueur du Tour d'Andalousie) pour gagner 19 places (23e). L'autre belle remontée de la semaine est à mettre à l'actif de l'Allemand de la Bora-Hansgrohe Maximilian Schachmann, vainqueur du GP Larciano (65e, + 22). Enfin, le Letton de la Trek-Segafredo, Toms Skjuins, a profité de sa 9e place sur les Strade Bianche pour faire son retour dans le top 100 (96e, + 7).

Le top 20 de l'Eurosport Ranking :

PLACE COUREUR EQUIPE PAYS POINTS EVOLUTION 1 Alejandro Valverde Movistar Espagne 3732 = 2 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 3602 = 3 Simon Yates Michelton-Scott Grande-Bretagne 3523 = 4 Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step France 3179 + 2 5 Elia Viviani Deceuninck-Quick Step Italie 3061 - 1 6 Geraint Thomas Sky Grande-Bretagne 2871 - 1 7 Primoz Roglic Jumbo-Visma Slovénie 2637 = 8 Tom Dumoulin Sunweb Pays-Bas 2310 = 9 Thibaut Pinot Groupama-FDJ France 2086 = 10 Greg Van Avermaet CCC Team Belgique 2051 = 11 Christopher Froome Sky Grande-Bretagne 1953 = 12 Michal Kwiatkowski Sky Pologne 1718 = 13 Michael Matthews Sunweb Australie 1715 + 1 14 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 1668 + 1 15 Tim Wellens Lotto-Soudal Belgique 1631 + 2 16 Arnaud Démare Groupama-FDJ France 1620 = 17 Romain Bardet AG2R La Mondiale France 1579 - 5 18 Niki Terpstra Direct Energie Pays-Bas 1455 = 19 Miguel Angel Lopez Astana Colombie 1446 = 20 Alexander Kristoff UAE Team Emirates Norvège 1411 =

Le "papy" de la semaine : Oscar Sevilla (Medellin)

On évoque souvent avec étonnement, voire scepticisme, l'âge d'Alejandro Valverde mais l'Espagnol est presque jeune par rapport à son compatriote et ex-coéquipier. Celui qui avait côtoyé l'actuel champion du monde en 2002 et 2003 à la Kelme a aujourd'hui 42 ans et on ne voit plus sur le circuit principal ni même sur les routes européennes, à l'exception de rares épreuves espagnoles. Mais le grimpeur castillan reste un coureur de qualité qui sait gagner. Troisième du Tour de San Juan en début de saison, l'Espagnol a dominé cette semaine le Tour du Chili, dont il a même remporté trois étapes. Un succès qui permet à Sévilla de grimper de 172 places pour se glisser au 185e rang. Pas si mal pour un "papy".

Oscar Sevilla (Medellin) lors de la 5e étape du Tour de San Juan 2019Getty Images

Le top 5 des remontées de la semaine :

+ 930 places (+ 80pts) pour Martjin Budding (BEAT Cycling, 84pts), de 1386e à 456e

+ 744 places (+ 50pts) pour Pablo Alarcon (Canel's Specialized, 55pts), de 1367e à 623e

+ 180 places (+ 65pts) pour Fabian Lienhard (IAM Excelsior, 145pts), de 477e à 297e

+ 172 places (+ 120pts) pour Oscar Sevilla (Medellin, 235pts), de 357e à 185e

+ 149 places (+ 90pts) pour Mattia Cattaneo (Androni-Giocatolli, 200pts), de 370e à 221e

Le top 5 des dégringolades de la semaine :

- 1007 places (- 30pts) pour Torstein Traeen (Uno-X Norwegian Development, 0pt), de 825e à 1832e

- 211 places (- 80pts) pour Marco Maestri (Bardiana-CSF, 28pts), de 375e à 856e

- 46 places (- 90pts) pour Marco Canola (Nippo Vini-Fantini, 283pts), de 110e à 156e

- 32 places (- 75pts) pour Robert Power (Sunweb, 287pts), de 118e à 150e

- 24 places (- 325pts), pour Tiesj Benoot (Lotto-Soudal, 565pts), de 45e à 69e

Tiesj Benoot, Strade Bianche 2018Twitter

Les Français

Encore une semaine faste pour le cyclisme tricolore ! S'ils ne sont que deux à avoir marquer des points cette semaine, ils ont tous deux levés les bras, sur des classiques qui plus est. Très attendu sur les Strade Bianche, Julian Alaphilippe a magnifiquement assumé son statut de favori en s'imposant à Sienne. Le Français remporte sa 3e classique World Tour en moins d'un an, sur des terrains variés : course de côté sur la Flèche, moyenne montagne sur la Clasica San Sebastian et sterrato en Italie. Un nouveau succès qui lui permet de grimper dans la hiérarchie mondiale (4e), au contraire de Romain Bardet, grand perdant du top 20 (17e, - 5) et du classement national puisqu'il laisse sa 3e place à Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

Mais les cadors ne sont pas les seuls Français à gagner des courses de renom. Pas forcément aussi protégé chez Deceunonck-Quick Step que son compatriote, Florian Sénéchal n'en brille pas moins. Particulièrement impressionnant sur les pavés en ce début de saison, le Français a remporté cette semaine Le Samyn, semi-classique réputée en Belgique devant de solides flandriens comme Niki Terpstra (3e) et Lars Boom (4e). Une sacrée performance qui vient confirmer sa 6e place d'il y a une semaine sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Et ça fait déjà 5 classiques gagnées par les Français : 2019 débute fort !

Vidéo - Florian Sénéchal (Deceuninck) remporte son premier succès chez les professionnels 01:48

Les Français du top 50 :

4. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 3179 pts (+ 2)

9. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 2086 pts (=)

16. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 1620 pts (=)

17. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 1579 pts (- 5)

44. Christophe Laporte (Cofidis), 886 pts (+ 2)

Les courses de la semaine :

Paris-Nice (catégorie 3, huit étapes)

500 pts pour le vainqueur final

300 pts pour le deuxième

150 pts pour le troisième

Les 15 premiers du général (5pts pour le 15e) et les 3 premiers des classements annexes (50, 25 et 10) marquent des points ainsi que les 5 premiers (90, 45, 25, 10 et 5) et le porteur du maillot de leader (10pts) de chaque étape

Istrian Spring trophy (catégorie 8, quatre étapes)

60pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étapes (20)

Ronde van Drenthe (catégorie 6)

180 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (4 pts pour le 10e)

Paris-Troyes (catégorie 8)

65 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers marquent des points (5pts pour le 5e)

104e Popolarissima (catégorie 8)

65 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers marquent des points (5pts pour le 5e)

Classica da Arrabida (catégorie 8)

65 pts pour le vainqueur

Les 5 premiers marquent des points (5pts pour le 5e)

Le top 5 des coureurs qui ont le plus à perdre cette semaine :

Marc Soler (Movistar), 570 de ses 755 points

Frantisek Sisr (Elkov-Author), 180 de ses 268 points

Krister Hagen (Rial Readynez), 60 de ses 75 points

Gorka Izagirre (Bahrain-Merida), 230 de ses 450 points

Jérome Cousin (Direct Energie), l'ensemble de ses 90 points