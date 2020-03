Top 20 de l'Eurosport Ranking :

Place Nom Equipe Nationalité Points Evolution 1 Primoz Roglic Jumbo-Visma Slovénie 4571 = 2 Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step France 3654 = 3 Egan Bernal Team INEOS Colombie 3507 = 4 Jakob Fuglsang Astana Danemark 2781 = 5 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 2735 + 1 6 Alejandro Valverde Movistar Espagne 2183 - 1 7 Caleb Ewan Lotto-Soudal Australie 2176 + 2 8 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 2169 = 9 Elia Viviani Cofidis Italie 2078 - 2 10 Alexander Kristoff UAE Team Emirates Norvège 1979 + 5 11 Tadej Pogacar UAE Team Emirates Slovénie 1931 + 6 12 Adam Yates Mitchelton-Scott Grande-Bretagne 1929 + 4 13 Sam Bennett Deceuninck-Quick Step Irlande 1873 + 1 14 Greg Van Avermaet CCC Team Belgique 1769 - 4 15 Mathieu Van der Poel Alpecin-Fenix Pays-Bas 1743 - 3 16 Dylan Groenewegen Jumbo-Visma Pays-Bas 1676 - 3 17 Matteo Trentin CCC Team Italie 1643 - 6 18 Nairo Quintana Arkéa-Samsic Colombie 1509 + 2 19 Richard Carapaz Team INEOS Equateur 1507 - 1 20 Oliver Naesen AG2R La Mondiale Belgique 1401 + 3

Le top 5 des remontées de la semaine :

+ 76 places (+ 128 pts) pour Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic, 353 pts), de 201e à 125e

+ 42 places (+ 515 pts) pour Jasper Stuyven (Trek-Segafredo, 1161 pts), de 70e à 28e

+ 30 places (+ 238 pts) pour Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale, 793 pts), de 80e à 50e

+ 26 places (+ 227 pts) pour Pavel Sivakov (Team INEOS, 881 pts), de 69e à 43e

+ 17 places (+ 130 pts) pour Richie Porte (Trek-Segafredo, 636 pts), de 89e à 72e

Vidéo - 526 jours d'attente et le bonheur : la victoire de Nacer Bouhanni en vidéo 02:19

Le top 5 des dégringolades de la semaine :

- 64 places (- 243 pts) pour Luis Leon Sanchez (Astana, 291 pts), de 85e à 149e

- 50 places (- 72 pts) pour Tom Dumoulin (Jumbo-Visma, 196 pts), de 168e à 218e

- 42 places (- 225 pts) pour Wout Poels (Bahrain-Merida, 400 pts), de 72e à 114e

- 32 places (- 275 pts) pour Daryl Impey (Mitchelton-Scott, 607 pts), de 41e à 73e

- 26 places (- 180 pts) pour Christophe Laporte (Cofidis, 439 pts), de 74e à 100e

Tom Dumoulin bei der Team-PräsentationGetty Images

Le Français de la semaine : Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale)

On aurait pu évoquer Nacer Bouhanni, vainqueur de ses deux premières courses depuis la Vuelta 2018, mais on a préféré Benoît Cosnefroy. Le puncheur d'AG2R La Mondiale aura brillé dès les premières échéances en s'imposant sur le Grand Prix La Marseillaise avant d'assurmer son statut de favori sur l'Etoile de Bessèges, certes sans lever les bras. Des succès qui en font le Français le plus performant de ce début de saison.

Benoît Cosnefroy remporte l'Etoile de Bessèges - 9 février 2020Getty Images

Les Tricolores du top 50 :

2. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), avec 3654 pts

47. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 845 pts

50. Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale), 793 pts

L'inconnu de la semaine : David Dekker (SEG Racing)

Il n'est peut-être pas aussi jeune que peut l'être Remco Evenepoel (20 ans) mais le Néerlandais reste un coureur très prometteur. Champion des Pays-Bas l'an dernier devant le fugace (déclassé post-course) champion du monde U23 Nils Eeckhoff, David Dekker réalise un début de saison éblouissant. Vainqueur pour sa rentrée du Ster van Zwolle (1.2), le fils de l'ancien coureur Erik Dekker a ensuite impressionné en montant sur le podium du Samyn (1.1), devançant au sprint de solides coureurs comme Clément Venturini ou Giacomo Nizzolo. Et, ce dimanche, il est allé accrocher son 2e succès de la saison en 3 jours de course en s'imposant sur le Dorpenomloop Rucphen (1.2). A suivre…

David Dekker (SEG Racing Academy), 3e du Samyn derrière Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation) et Aimé de Gendt (Circus-Wanty Gobert)Getty Images

Le cador du début de saison : Nairo Quintana (Arkéa-Samsic)

Remco Evenepoel est peut-être le coureur qui a le plus gagné (5) en 2020 et ses succès ont clairement été acquis devant une concurrence supérieure (notamment en Algarve) mais personne n'a fait meilleure impression que Nairo Quintana en ce début de saison. Vainqueur du Tour de la Provence ainsi que du Tour des Alpes Maritimes et du Var, le Colombien a surtout ébloui de sa classe (et de sa force) lors de sa victoire au Ventoux, en écrasant l'adversité, repoussée à une minute trente. Et c'est notamment ce qui en fait le grand favori de Paris-Nice.

Vidéo - "Quintana est capable de remporter Paris-Nice, le Dauphiné et de jouer un rôle sur le Tour" 03:26

Le top 5 des coureurs qui ont le plus à perdre cette semaine :

Egan Bernal (Team INEOS), 510 de ses 3507 points

Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), 310 de ses 1509 points

Michal Kwiatkowski (Team INEOS), 260 de ses 690 points

Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 90 de ses 550 points

Pim Ligthart (Total Direct Energie), 100 de ses 200 points

Egan Bernal (Sky) lors du chrono de Paris-NiceGetty Images

Le calendrier de la semaine :

Paris-Nice (catégorie 3)

500 pts pour le vainqueur final

300 pts pour le deuxième

200 pts pour le troisième

Les 15 premiers du général (5 pts pour le 15e) et les 3 premiers des classements annexes (50, 25 et 10) marquent des points ainsi que les 5 premiers (90, 45, 25, 10 et 5) et le porteur du maillot de leader (10 pts) de chaque étape

Ronde van Drenthe (catégorie 7)

100 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (2 pts pour le 10e)

Istrian Spring Trophy (quatre étapes, catégorie 8)

30 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (1 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étapes (10)

Classica da Arrabida (catégorie 8)

35 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers (1 pts pour le 5e) marquent des points

Popolarissima (catégorie 8)

35 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers (1 pts pour le 5e) marquent des points

Gran Premio de la Patagonia (catégorie 8)

35 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers (1 pts pour le 5e) marquent des points

Paris-Troyes (catégorie 8)

35 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers (1 pts pour le 5e) marquent des points