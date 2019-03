Le classement du 17 mars

Pas de changement tout en haut avec l’Eurosport Ranking. Absent des routes et sans points à défendre cette semaine, Alejandro Valverde (3732 pts) reste leader avec ses 130 points d’avance sur Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). En revanche, les deux hommes profitent d’un Paris-Nice 2019 moins bon de Simon Yates (- 300 pts) pour reprendre le large sur le Britannique (3223pts). Ce dernier est même désormais sous la menace directe de Julian Alaphilippe (4e, 3119 pts). Engagé sur Tirreno-Adriatico et l’un des favoris pour Milan-SanRemo, le Français (Deceuninck-Quick Step) tient une magnifique occasion de monter sur un podium que convoitera aussi sur la Via Roma son coéquipier Elia Viviani (5e, 3016pts).

Si le top 10 n’a pas connu de changements, le top 20 a lui beaucoup plus bougé à l’image par exemple de Michal Kwiatkowski (11e, + 1), 3e de Paris-Nice, et Romain Bardet (14e, + 3), 5e de la Course au Soleil. Mais cette semaine a surtout été marquée par le retour aux affaires des Colombiens puisque Miguel Angel Lopez (Astana) a gagné deux places, tandis que pour Nairo Quintana (Movistar) et Egan Bernal (Sky) en gagnent respectivement 6 et 21 pour revenir parmi le vingt premiers mondiaux (20e et 18e). Vainqueur l’an dernier sur la côte d’Azur, l’Espagnol Marc Soler (Movistar) chute lui de manière vertigineuse (-182) et sort du top 200 (232e). Même sentence pour son compatriote de la Bahrain-Merida, G. Izagirre (-103), 4e l’an passé. Heureusement que son frère, Ion, a sauvé la mise familiale en gagnant le 8e étape et garder le même total de points que la saison passée...

Vidéo - Izagirre en solitaire, Bernal sacré : l'arrivée de la 8e étape en vidéo 02:26

Enfin, si Paris-Nice n’a pas été marqué par une performance majeure pour Direct Energie, malgré quelques points récoltés par Jonathan Hivert (5) et Lilian Calmejane (5), la formation française a encore pu se féliciter de son mercato avec la victoire de Pim Ligthart sur le Ronde van Drenthe. Un premier succès sous ses nouvelles couleurs qui lui offrent 180pts et lui permettent de grimper au 168e rang. Il a devancé la surprise Francis Van Greef (Alecto), qui marquent ses tous premiers points (90).

Le Top 20 de l'Eurosport Ranking :

PLACE COUREUR EQUIPE PAYS POINTS EVOLUTION 1 Alejandro Valverde Movistar Espagne 3732 = 2 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 3602 = 3 Simon Yates Michelton-Scott Grande-Bretagne 3223 = 4 Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step France 3119 = 5 Elia Viviani Deceuninck-Quick Step Italie 3016 = 6 Geraint Thomas Sky Grande-Bretagne 2871 = 7 Primoz Roglic Jumbo-Visma Slovénie 2637 = 8 Tom Dumoulin Sunweb Pays-Bas 2310 = 9 Thibaut Pinot Groupama-FDJ France 2086 = 10 Greg Van Avermaet CCC Team Belgique 2051 = 11 Michal Kwiatkowski Sky Pologne 1978 + 1 12 Christopher Froome Sky Grande-Bretagne 1953 - 1 13 Michael Matthews Sunweb Australie 1715 = 14 Romain Bardet AG2R La Mondiale France 1669 + 3 15 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 1668 - 1 16 Arnaud Démare Groupama-FDJ France 1540 = 17 Miguel Angel Lopez Astana Colombie 1491 + 2 18 Egan Bernal Sky Colombie 1476 + 21 19 Niki Terpstra Direct Energie Pays-Bas 1455 - 1 20 Nairo Quintana Movistar Colombie 1445 + 6

La découverte de la semaine : Nicola Venchiarutti

Vous ne le connaissez pas ? C’est normal. Du moins, pour l’instant. A 20 ans, le jeune Italien de la Cycling Team Friuli vient de s’offrir son premier succès ce dimanche en remportant la Popolarissima. Peu connue du grand public, cette classique vieille de 100 ans (104 éditions), comptant pour l’Europe Tour et classée en 1.2, a pourtant révélé bon nombre des actuels sprinteurs transalpins comme Francesca Chicchi, Fabio Baldato et surtout Elia Viviani. Si Venchiarutti a encore du chemin à faire avant de pouvoir égaler ces ainés, le voilà sur la bonne voie. Après tout, dix des treize derniers vainqueurs sont passés pro l’année suivante… Il marque quoi qu'il en soit les esprits de ses illustres compatriotes.

Le top 5 des coureurs qui ont progressé cette semaine :

+ 1305 places (90pts) pour Francis De Greef (Alecto, 90pts), de 1736e à 431e

+ 757 places (80pts) pour Felix Gall (Development Sunweb, 90pts), de 1190e à 433e

+ 434 places (65pts) pour Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros, 94pts), de 853e à 419e

+ 310 places (65pts) pour Nicola Venchiarutti (Cycling Team Friuli, 110pts), de 675e à 365e

+ 199 places (35pts) pour Tony Hurel (St Michel-Auber93, 85pts), de 650e à 451e

Le top 5 des coureurs qui ont le plus régressé cette semaine :

- 1158 places (90pts) pour Jérome Cousin (Direct Energie, 0pt), de 434e à 1592e

- 279 places (180pts) pour Frantisek Sisr (Elkov-Author, 88pts), de 163e à 442e

- 179 places (570pts) pour Marc Soler (Movistar, 185pts), de 53e à 232e

-141 places (65pts) pour Giovanni Lonardi (Nippo Vini-Fantini, 95pts), de 270e à 411e

- 134 places (90pts) pour Dries De Bondt (Corendon-Circus, ), de 216e à 350e

Marc Soler, Timetrial, Paris-NiceGetty Images

Les Français

Pas présent sur Paris-Nice cette année, Julian Alaphilippe perd le bénéfice de ses performances de 2018 (60pts) mais reste un solide leader du classement national. Surtout à la vue du programme chargé pour lui de la semaine prochaine. Il devance toujours Thibaut Pinot mais le troisième Tricolore a changé puisque Romain Bardet grimpe de nouveau sur le podium national. Le grimpeur d’AG2R La Mondiale profite de sa 5e place sur Paris-Nice (90pts) pour passer devant Arnaud Démare (Groupama-FDJ), décevant sur la Course au Soleil mais toujours 16e mondial. Des performances quelques peu compensées par la bonne tenue de Rudy Molard (7e du général) et Valentin Madouas (11e).

En revanche, la semaine a été plus dure pour le Tricolores de la Direct Energie. Vainqueurs l’an dernier de deux étapes avec Hivert et Cousin, la formation vendéenne n’a cette fois pas vraiment existé sur Paris-Nice et les deux hommes chutent lourdement au classement (-119 et -1158 places). Ailleurs, un ancien de la maison, Tony Hurel (St Michel-Auber93) a retrouvé des couleurs en prenant la 2e place de Paris-Troyes (35pts), suffisant pour retrouver le top 500. Enfin, petite déception pour Hugo Hofstetter (Cofidis), seulement 5e du Ronde van Drenthe dont il était l’un des favoris. De qui gagner toutefois quatre places (67e).

Vidéo - Perfectionniste, honnête et Strade Bianche : ceux qui le connaissent nous parlent de Romain Bardet 01:26

Les Français du top 50 :

4. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 3169 pts (=)

9. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 2086 pts (=)

14. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 1669 pts (+ 3)

16. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 1540 pts (=)

44. Christophe Laporte (Cofidis), 861 pts (=)

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)Getty Images

Les courses de la semaine :

Tirreno-Adriatico (catégorie 3, huit étapes)

500 pts pour le vainqueur final

300 pts pour le deuxième

150 pts pour le troisième

Les 15 premiers du général (5pts pour le 15e) et les 3 premiers des classements annexes (50, 25 et 10) marquent des points ainsi que les 5 premiers (90, 45, 25, 10 et 5) et le porteur du maillot de leader (10pts) de chaque étape

Tour de Taiwan (catégorie 7, cinq étapes)

80 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étapes (35, 15 et 5) et les 3 premiers des classements annexes (5, 3 et 1).

Tour d’Alentejo (catégorie 8, cinq étapes)

60pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étapes (20)

Tour de Tochigi (catégorie 8, trois étapes)

60pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étapes (20)

Milan-SanRemo (catégorie 3)

600 pts pour le vainqueur

400 pts pour le deuxième

200 pts pour le troisième

Les 20 premiers (50pts pour le 10e, 1pt pour le 20e) marquent des points

Danilith Nokere Koerse (catégorie 6)

180 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (4 pts pour le 10e)

Bredene Koksijde Classic (catégorie 6)

180 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (4 pts pour le 10e)

Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut (catégorie 6)

180 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers marquent des points (4 pts pour le 10e)

Les coureurs qui ont le plus à perdre cette semaine :

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), 630 de ses 1073 points

Yukiya Arashiro (Bahrain-Merida), 85 de ses 103 points

Robbie Hucker (Team Ukyo), 40 de ses 44 points

Jürgen Roelandts (Movistar), 100 de ses 145 points

Kenny Dehaes (WB Aqua Portect Veranclassic), 180 de ses 358 point