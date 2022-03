Le conflit russo-ukrainien a finalement renversé les choses plus tôt que prévu. Alors qu'il avait annoncé en septembre 2020 sa décision de courir pour la Russie dans Bistrot Vélo, Pavel Sivakov sera désormais considéré comme un coureur français dans le peloton. Ce vendredi, sa formation INEOS-Grenadiers a annoncé que l'UCI avait accepté la requête de son coureur polyvalent de 24 ans pour un changement de nationalité.

Ad

Né en Italie, arrivé en France où il a grandi et effectué ses premières sorties cyclistes, Sivakov n'a jamais caché son envie de courir pour les Bleus. "La France est l'endroit où j'ai grandi et fait mes études et où je suis tombé amoureux du vélo et qui m'a conduit à la course. C'est comme chez moi."

Tour d'Espagne Sivakov : "Je n'ai pas été très heureux de le voir attaquer quand j'avais un problème" 20/08/2021 À 16:41

Une envie bleue accélérée par la guerre

Nul doute que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a fait accélérer les choses pour le vainqueur du Tour des Alpes 2019. "Je voulais devenir Français depuis un certain temps et j'en avais déjà fait la demande à l'UCI, mais compte tenu de ce qui se passe en Ukraine en ce moment, je voulais accélérer les choses. Je tiens à remercier l'UCI et l'équipe d'INEOS Grenadiers de m'avoir soutenu dans ce processus et d'avoir contribué à en faire une réalité." Le Comité Internationale Olympique avait même menacé de bannir les coureurs et athlètes russes il y a quelques jours, le coureur de 24 ans a pris les devants.

Sivakov avait d'ailleurs très vite manifesté son opposition au conflit, sur ses réseaux sociaux. Dans le communiqué publié par INEOS-Grenadiers, le nouveau Tricolore s'est encore fermement opposé au conflit. "Comme je l'ai déjà dit, je suis totalement contre cette guerre et toutes mes pensées vont au peuple ukrainien. Comme la plupart des gens dans le monde en ce moment, j'espère la paix et la fin rapide des souffrances qui sévissent en Ukraine."

Celui qui a grandi dans les Pyrénées, en Haute-Garonne, espère désormais faire partie des grands rendez-vous avec l'équipe de France. "Avoir l'opportunité de courir en tant que français dans des épreuves internationales me rend très, très heureux. Ce serait un rêve de courir pour la France, à Paris aux Jeux olympiques de 2024. C'est un projet que l'équipe a déclaré qu'elle soutiendrait pleinement."

Sivakov opte pour la Russie : "Si je choisis la France, je risque de rater les JO"

Tour d’Italie Un outsider à terre : Sivakov a chuté dans le final 12/05/2021 À 15:36