On ne parle que de ça, ou presque, dans le microcosme du vélo. La course aux points UCI. Elle est non seulement au cœur des discussions, mais aussi des stratégies. Elle en vient à avoir un impact sur les sélections nationales, pour les prochains Mondiaux. Mais tout cela pourrait s’arrêter. D’après Cyclingnews , l’UCI envisage un World Tour à vingt équipes (et non plus dix-huit) pour la période 2023-2025.