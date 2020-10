Flèche Brabançonne

A 40 kilomètres de l'arrivée, on a même vu Romain Bardet se glisser dans un coup pour anticiper et piéger quelques favoris. Pourtant, une heure plus tôt, Bardet était à la rupture. "Au début j'étais vraiment dans le dur, à 80 bornes quand ça a commencé à visser, j'avais le coeur dans la boîte à gants. J'ai cru que j'allais avoir du mal à finir car il me manque encore du rythme mais ensuite ça allait de mieux en mieux, remet-il. Cette course, quand on est déjà en condition difficile, alors quand on n'est pas en grande condition, c'est encore plus compliqué".