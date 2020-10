Pas de blague. Ce n'est pas passé loin mais ces quelques centimètres d'avance sur Mathieu van der Poel suffisent au bonheur de Julian Alaphilippe. Oui, il a encore failli savourer sa victoire trop tôt mais non cette fois il n'a pas laissé son premier adversaire le doubler. Et pourtant, Mathieu van der Poel partait favori de ce sprint à trois face à deux Français : Alaphilippe donc mais aussi un épatant Benoît Cosnefroy, 3e. Le champion du monde a parfaitement manoeuvré, bénéficiant sans doute d'un van der Poel trop tardif pour lancer. En 2019, le classement était inversé puisque "MVDP" avait battu "Alaf'". En 2020, le champion du monde a eu le dernier mot. C'est fait, il a remporté une course en arc-en-ciel.

Flèche Brabançonne Bardet à la relance dès mercredi : "Je ne voulais pas terminer avec AG2R-La Mondiale sur une chute" 02/10/2020 À 14:45

Comment aurait-il pu en être autrement ? Le difficile parcours de La Flèche Brabançonne, tracé entre Leuven et Overijse (197 kilomètres) n'avait pas été suffisant pour les départager. Seul un sprint serré au possible pouvait le faire. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Plusieurs fois, le Français a tenté de surprendre le Néerlandais. Mathieu van der Poel a notamment dû chasser à 60 bornes de l'arrivée pour reprendre un trio formé par Alaphilippe, son coéquipier Stybar et Kwiatkowski. Le leader d'Alpecin-Fénix, récent vainqueur du BinkBanck Tour était trop fort et Alaphilippe a dû se résigner à l'emmener avec lui, comme à 32 kilomètres du but quand le duo a tenté de lâcher les autres.

Julian Alaphilippe a battu Mathieu van der Poel sur La Flèche Brabançonne Crédit: Getty Images

Il a fallu finalement attendre l'avant-dernière difficulté pour voir le trio gagnant s'échapper. On y retrouvait les deux compères évidemment mais aussi Benoît Cosnefroy. Le deuxième de La Flèche Wallonne, malheureux à Liège, était fort et a collaboré avec le duo pour éviter le retour de Kwiatkowski et consorts. Dans le dernier mur, personne n'a essayé et c'est au sprint que s'est joué la victoire. Cosnefroy a lancé sur la droite, Alaphilippe l'a débordé. Mathieu van der Poel, un peu enfermé, a attendu un peu trop longtemps et est venu mourir juste derrière le Français qui avait déjà levé les bras comme dans un mauvais remake de l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège. La roue a tourné dans le bon sens pour Julian Alaphilippe qui a déjà évacué la malédiction du maillot arc-enciel.

Tour d’Italie Ganna se sublime, Almeida reste en rose IL Y A UNE HEURE