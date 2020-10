Flèche Brabançonne

Exceptionnelle d'abord, évidemment parce qu'elle intervient trois jours seulement après le cauchemar de Liège, quand Alaphilippe, non seulement battu sur la ligne, a été déclassé pour un sprint dangereux. "Cette course me convient bien et cette victoire permet d'évacuer la déception de dimanche dernier à Liège-Bastogne-Liège", admet le Français. Alaphilippe, éternel optimiste, a cependant évacué toute idée de revanche. "Je ne vois pas les choses de cette façon, assure celui qui vient de gagner sa troisième course de l'année. J'étais content d'être au départ ce matin pour m'amuser, prendre du plaisir. Je voulais donner mon meilleur, profiter de mon maillot."