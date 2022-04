Sous ses airs fantasques, Julian Alaphilippe aime avoir des repères. Si son talent et le prestige qu'il a acquis font une partie de son calendrier, celui qui vit à Andorre à l'année, a retrouvé, la semaine dernière une course qui figurait parmi ses habitudes avant que le Covid puis son envie de Tour des Flandres ne viennent changer la donne. En remportant la deuxième étape, le double champion du monde a poursuivi sa série. Depuis 2018 et quand il y participe, il remporte au moins une étape au Pays Basque. 2018, 2019, soit deux années avec au moins une victoire sur les Ardennaises qui débutent pour lui ce mercredi avec la Flèche Brabançonne. Mais où en est-il réellement ?

Si vous vous arrêtez au classement final de Julian Alaphilippe en terres basques, vous passerez à coup sûr à côté du problème. Si vous désirez voir le verre à moitié plein en arguant que sa 24e place finale est son meilleur classement sur cette course, vous vous tromperez aussi. Comme souvent avec Alaphilippe, la vérité est dans le détail. Ses performances à Paris-Nice ou au Dauphiné ont, un temps, fait croire que, comme d'autres puncheurs avant lui, "Alaf'" pouvait tenir les meilleurs grimpeurs sur une semaine. C'est on ne peut plus faux. Ses objectifs sont ailleurs nous avait dit son entraîneur il y a peu.

Que penser de sa semaine au Pays Basque ?

Sa semaine basque avait débuté par une surprise, la nôtre, quand il avait franchi la ligne d'arrivée du chrono initial très loin des meilleurs temps. La raison se trouvait dans une chaîne capricieuse, pas dans un désir d'en garder sous la pédale comme nous le pensions ou une méforme comme nous le craignions. Il faut dire que trois semaines s'étaient écoulées entre la fin d'un Tirreno-Adriatico décevant et le début du Tour du Pays Basque et qu'entre temps il avait dû renoncer à Milan-Sanremo, la course dont il est l'acteur principal tous les ans, à cause d'une bronchite.

Nous guettions donc, forcément, le moindre signe. Ce premier n'en était finalement pas un, le second allait s'avérer très positif. Julian Alaphilippe se révèle toujours être un formidable coureur de collectif. Il a travaillé pour de nombreux leaders chez Quick Step alors même qu'il en était un lui-même. Ne comptez jamais sur lui pour demander de l'aide à un coéquipier s'il n'est pas sûr de ses jambes. Ce fut le cas vers Viana où Remco Evenepoel lui a déroulé le tapis rouge pour sa première victoire de la saison. " Celle-là, elle fait du bien ", nous avait-il confié. Deux deuxièmes places frustrantes, derrière Bilbao puis Martinez le vainqueur final, devaient suivre.

Au bon souvenir de Louvain

Comment les interpréter ? Un manque de punch qui pourrait lui être préjudiciable sur la Flèche Brabançonne, son homologue Wallonne ou Liège-Bastogne-Liège ? Peut-être. Plus sûrement la preuve qu'il n'était pas encore à 100% et qu'avec tout le talent qu'il a, il n'est pas imbattable. Reste qu'il était dans le coup. Ce ne fut pas le cas lors des deux dernières journées, les plus dures de ce Tour du Pays Basque. Mais ceci était plutôt attendu puisque s'il aime les pourcentages, et qu'il en a trouvé vers Mallabia et Arrate, il ne goûte pas vraiment à la longueur des côtes basques, plus longues que celle qu'il trouvera en Belgique à compter de ce mercredi et ce jusqu'au 24 avril pour Liège-Bastogne-Liège.

Alors qu'il aurait bien voulu tenter sa chance sur Milan-Sanremo, Alaphilippe entame ce qui sera, avant le Tour de France puis la défense de son titre de champion du monde en Australie, le premier grand moment de sa saison. S'il a mis de côté le Tour des Flandres en 2022, c'est pour se donner toutes les chances de remporter Liège-Bastogne-Liège, une course sur laquelle il compte cinq Tops 5 depuis 2015. La route vers Liège passe par la Flèche Brabançonne. Celle-ci s'élancera de Louvain ce mercredi, là où il a décroché un superbe deuxième titre de champion du monde. Un bon présage ?

