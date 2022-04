Ce n'était pas le plus attendu, loin de là même, mais sa jeunesse a parlé. Du haut de ses 19 ans, Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) a faussé compagnie à ses six compagnons d'échappée à 3km de l'arrivée pour s'imposer pour la première fois de sa carrière, mercredi, sur la Flèche Brabançonne. Il s'agit déjà du deuxième succès de l'Américain cette saison. Benoît Cosnefroy a pris la deuxième place devant Tim Wellens. Julian Alaphilippe a, lui, chuté à cause de la voiture de sa propre formation Quick-Step Alpha Vinyl. Sans gravité a priori.

Ad

Comme depuis plusieurs années, la lutte pour la victoire sur le tracé menant de Louvain à Overijse (205km) était attendue dans les derniers hectomètres avec un sprint final. Mais c'est bien sur le plat que la surprise a été créée, à 3km de la ligne d'arrivée, par le jeune coureur américain.

Flèche Brabançonne Une chute, un abandon et une grosse inquiétude pour Alaphilippe IL Y A UNE HEURE

Accompagné par deux de ses coéquipiers (Tom Pidcock et Ben Turner), Magnus Sheffield a pris la décision d'accélérer progressivement sans placer d'attaque franche. Après avoir gagné quelques mètres, l'Américain s'est définitivement échappé tandis que ses concurrents, dont le Belge Remco Evenepoel ou encore le récent deuxième de l'Amstel Gold Race, Benoît Cosnefroy, se sont beaucoup trop regardés, le laissant filer vers le succès.

Sheffield en renard, Cosnefroy en dauphin : l'arrivée de la Flèche Brabançonne

L'aventure de cette échappée a débuté à 50km de l'arrivée après plus de 20km de multiples attaques sans grand résultat. Remco Evenepoel a alors placé une accélération pour emmener avec lui une petite dizaine de coureurs, dont le Français Warren Barguil et Tim Wellens, outre les hommes cités précédemment. Les dix coureurs se sont détachés d'un peloton bien réduit, dans lequel résidait encore Julian Alaphilippe.

L'improbable chute d'Alaphilippe

Si à l'avant, le groupe de 10 s'est réduit à 7 coureurs dans les 20 derniers kilomètres, l'événement de cette fin de course fut la chute du double champion du monde tricolore. En passant pour l'avant-dernière fois sur la ligne d'arrivée, Julian Alaphilippe a été entraîné dans une chute engendrée par un contact entre la voiture de sa formation Quick-Step Alpha Vinyl et le vélo de Bryan Coquard.

A terre pendant quelques secondes, Alaphilippe a fini par repartir, tout comme son compatriote. Mais le porteur du maillot arc-en-ciel se serait bien passé d'une si grosse frayeur. Car, dans une semaine, se profile la Flèche Wallonne, avant de se diriger vers son premier gros objectif de la saison, un monument autour duquel il tourne depuis de nombreuses années : Liège-Bastogne-Liège.

Flèche Brabançonne Victoire en solitaire de Vollering IL Y A 3 HEURES