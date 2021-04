L'Amstel Gold Race a donné le ton : la saison des Ardennaises va tenir toutes ses promesses. La 85e édition de la Flèche Wallonne s'annonce tout aussi intrigante avec un plateau de gala, chez les hommes, comme chez les dames. Les deux courses seront à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 1 et l'application Eurosport. L'événement sera également co-diffusé par France Télévisions.

Gêné par des problèmes mécaniques le week-end dernier sur les routes de l'Amstel Gold Race, Primoz Roglic sera revanchard en Wallonie. Le Slovène sera notamment en concurrence avec son compatriote Tadej Pogacar. Double vainqueur en 2018 et 2019, le champion du monde Julian Alaphilippe aura faim d'un nouveau sacre en haut du Mur de Huy, tout comme le vainqueur sortant Marc Hirschi . Parmi les autres prétendants, Alejandro Valverde, Richard Carapaz, Jakob Fuglsang ou encore Enric Mas seront à suivre.

Côté tricolore, Guillaume Martin, David Gaudu, Aurélien Paret-Peintre, Warren Barguil ou encore Rudy Molard joueront crânement leur chance sur les routes belges. Deuxième l'an dernier, Benoit Cosnefroy sera également de la partie.

Sextuple tenante du titre, Anna van der Breggen sera l'immense favorite à sa succession chez les dames. La coureuse néerlandaise devra batailler face à une concurrence "cinq étoiles" emmenée par Marianne Vos, Annemiek van Vleuten ou encore Lizzie Deignan. La championne de France Audrey Cordon-Ragot fera également partie de la bataille pour détrôner van der Breggen.

Pour vous accompagner dans ce grand classique de la saison cycliste, vous pourrez retrouver les commentaires des Rois de la Pédale, emmenés par Jérémy Sahakian, David Moncoutié, Nicolas Fritsch et Steve Chainel pour la course messieurs, Josselin Riou et Maëlle Grossetête, coureuse de la FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope, pour la course dames.

