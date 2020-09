On n’arrête plus Marc Hirschi ! Impressionnant depuis un mois, le Suisse de la Sunweb a remporté ce mercredi le plus grand succès de sa carrière en remportant la Flèche Wallonne. Le médaillé de bronze des Mondiaux d’Imola, parfaitement protégé par ses coéquipiers tout au long de la course, a fait la différence dans l’ascension finale du Mur de Huy en contrant l’accélération de Michael Woods (EF) à 150m de la ligne. Hirschi s’impose finalement devant le Français Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale) et le Canadien de la formation américaine. Warren Barguil (Arkéa-Samsic) prend de son côté une superbe 4e place.