Le roi est tombé. Alors qu'il avait remporté les trois dernières éditions de la Flèche Wallonne auxquelles il avait participé (2018, 2019, 2021), Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) a été battu dans l'ultime ascension du Mur de Huy, mercredi. C'est Dylan Teuns (Bahrain Victorious) qui a créé une petite surprise en allant battre Alejandro Valverde (Movistar), recordman de victoires sur l'épreuve (5) et Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), 3e. Le double champion du monde en titre a, lui, terminé au pied du podium après avoir pris trop de retard dans les 200 derniers mètres.

Ad

Flèche Wallonne La Flèche après l'Amstel : Comment Cavalli a débordé Van Vleuten IL Y A 4 HEURES

Valverde proche de l'emporter pour sa dernière

Aucun Belge n'avait plus levé les bras à domicile depuis 2011. Dylan Teuns a donc mis fin à une décennie de disette en étant le premier à attaquer dans le Mur de Huy et ses pentes à plus de 20%. A près de 200m de l'arrivée, le coureur de la Bahrain Victorious s'est dressé sur les pédales pour prendre quelques mètres d'avance sur le reste des favoris, en compagnie de Vlasov et Valverde. A ce moment précis, Julian Alaphilippe se trouvait un peu trop loin pour rivaliser, tout comme Tadej Pogacar, décroché avant le Français.

De Lie, sprinteur et fermier : "Traire les vaches me permet de garder de la stabilité dans la vie"

Mais il a fallu attendre le replat pour voir le vétéran espagnol, dont c'était la dernière participation à son épreuve fétiche, se rasseoir à moins de 100m de la ligne. Teuns a alors poursuivi son effort pour s'imposer sans même sprinter dans les derniers mètres. Alaphilippe n'a pu faire mieux qu'observer et couper la ligne 5 secondes derrière les trois premiers arrivants.

Objectif Liège-Bastogne-Liège

Auparavant, quelques trublions ont tenté de fausser le scénario final identique chaque année. Soren Kragh Andersen et Mauri Vansevenant ont profité de l'avant-dernière difficulté, la côte de Cherave, pour s'échapper et prendre une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton. Mais les favoris ont une nouvelle fois pris l'avantage en avalant les deux hommes dans les premiers pourcentages du Mur de Huy.

De Lie répond à Gilbert : "Gagner Paris-Roubaix est un rêve, dans quelques années peut-être"

Désormais, Julian Alaphilippe et les autres grands noms du jour vont se tourner vers le 4e Monument de la saison, Liège-Bastogne-Liège, dimanche, où le Français aura à coeur de décrocher sa première victoire sur cette grande classique et le premier succès de la saison pour la formation Quick-Step Alpha Vinyl, qui peine à réaliser de bons résultats sur cette période de classiques.

Flèche Wallonne Matthews fiévreux et forfait IL Y A 6 HEURES