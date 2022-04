"Soulagé !" Le premier sentiment de Julian Alaphilippe après sa 4e place, mercredi, sur la Flèche wallonne en dit long sur l’état d’esprit du Français, mais pas tant sur son état physique, relativement rassurant. Dans l’ultime ascension du Mur de Huy, dont il avait fait son terrain de jeu lors de "plus fort" que lui, Le premier sentiment de Julian Alaphilippe après sa 4e place, mercredi, sur la Flèche wallonne en dit long sur l’état d’esprit du Français, mais pas tant sur son état physique, relativement rassurant. Dans l’ultime ascension du Mur de Huy, dont il avait fait son terrain de jeu lors de ses trois dernières victoires (2018, 2019, 2021) , le double champion du monde en titre a certes été battu parque lui, à savoir Dylan Teuns . Pourtant, l’impression globale est motif d’espoir à quatre jours du plus gros objectif de Julian Alaphilippe en ce début de saison, Liège-Bastogne-Liège.

"J’ai déjà été plus fort ici, mais aujourd’hui j’ai fait tout ce que j’ai pu", a concédé le Français après sa course au micro d’Eurosport. Mais ses paroles les plus importantes sont certainement les suivantes : "Je ne suis pas à la rue complet non plus". Il faut ainsi recontextualiser cette décevante 4e place. Lorsque l’on est triple vainqueur d’une course, il est aisé de se dire que seule la victoire aura une saveur de réussite. Cependant, cette année, Alaphilippe abordait la Flèche wallonne avec peut-être davantage de doutes qu’auparavant.

Une pression constante à gérer

Si le Tour du Pays basque lui avait permis de prendre ses marques sur son état de forme, en remportant notamment une étape, le porteur du maillot arc-en-ciel n’a disputé qu’une seule course depuis. Et sur ce seul opus, que fut la Flèche Brabançonne, sa préparation à l’enchaînement Flèche wallone-Liège-Bastogne-Liège ne s’est pas déroulée sans accroc.

Alors qu’il était tranquillement inséré au sein du peloton, le coureur de la formation Quick-Step Alpha Vinyl a été pris dans une chute provoquée par la voiture de sa propre équipe . Si aucun stigmate n’est apparu après coup sur le corps du Français, se retrouver à terre ne constitue pas la plus solide des bases pour gagner de la confiance. Et c’est peut-être cet élément central qui manque en ce moment au coureur tricolore.

J’ai l’impression que la pression augmentait un peu d’année en année

Le Montluçonnais confesse ne pas être si hermétique que cela à tout ce qu’il entend depuis le début de saison sur ses performances et celles de son équipe, Quick-Step Alpha Vinyl : "J’ai l’impression que la pression augmentait un peu d’année en année, et surtout là avec tout ce qu’on entend dire sur nous et sur notre début de saison. J’aurais aimé gagner pour moi, pour l’équipe, pour tout le monde."

Car depuis le début de cet exercice 2022, le "Wolfpack" peine bien davantage que d’habitude à accrocher des podiums. Pour le dire clairement, leur saison de classiques est proche du zéro pointé dans cette catégorie. Seul Kasper Asgreen, 3e sur les Strade Bianche et 6e sur l’Amstel Gold Race, vient quelque peu illuminer ce bien sombre tableau pour une telle équipe. Hormis les résultats du Danois, la formation de Patrick Lefevere est en droit de se poser certaines questions avant le 4e Monument de l’année.

Regard tourné vers Liège-Bastogne-Liège

Liège-Bastogne-Liège peut-elle alors sauver cette période de classiques ? Une chose est certaine, la course belge sera le point d’orgue de la saison printanière d’Alaphilippe. "J’ai hâte de récupérer parce que là j’ai mal aux pattes. J’espère que ça ira mieux à Liège", avouait le Français au sortir de la Flèche.

Si l’on regarde d’un point de vue statistique, Julian Alaphilippe compte déjà quatre top 5 sur le Monument belge, dont deux deuxième places. L’année dernière, Tadej Pogacar l’avait privé d’un succès qu’il attend désormais depuis sept longues années. Lors de sa première participation (2015), Alaphilippe était d’ailleurs déjà passé tout proche de l’exploit en s’inclinant au sprint face à Alejandro Valverde.

Un final qui peut convenir à l’état de forme d’Alaphilippe

Malgré sa 4e place sur la Flèche wallonne, Julian Alaphilippe s’est donc rassuré après ses quelques déboires et, surtout, l’arrivée à Liège ne ressemble absolument pas au Mur de Huy, dans lequel le puncheur montluçonnais s’est retrouvé piégé mercredi. S’il le Français a manqué "de jambes" dans les très forts pourcentages (plus de 20%), il n’est pas dit qu’une arrivée au sprint dimanche prochain ne joue pas en sa faveur.

Sur le Tour du Pays basque par exemple, Alaphilippe avait remporté la deuxième étape au sprint et était passé tout proche de rééditer cette performance sur deux autres étapes. La Flèche a donc permis au double champion du monde de se jauger mais également de jauger ses adversaires. Parmi eux, Tadej Pogacar sera à coup sûr un concurrent direct d’Alaphilippe à Liège. Mais mercredi, le Slovène a montré des faiblesses, en étant le premier à se rasseoir. De quoi engranger de la confiance du côté du Français qui ne voudra pas passer à côté de cette grande classique qui le fait tant rêver.

