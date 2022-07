Juliette Labous a de la suite dans les idées. La Française venait sur le Giro d'Italie Donne pour une bonne place au général. Envolée, cette ambition a laissé la place à celle de remporter une étape. Il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour la voir tenir sa promesse, à la première occasion en fait. La Française décroche son quatrième succès professionnel, le deuxième en 2022 après le Tour de Burgos en mai.

Labous avait pris place dans une échappée de 14 coureuses, lancées à l'assaut de cette 7e étape entre Prevalle et le Passo del Maniva (10 km à 8,1%). Amalie Lutro (Uno-X) a bien tenté de prendre de l'avance avant la montée finale mais Labous était bien la plus forte, ce qu'elle a prouvé en lâchant tout le monde. De son côté, le groupe des favorites était lui trop loin pour espérer revenir.

C'est donc Labous qui a triomphé pour un peu plus d'une minute et trente secondes devant celle qui mène le classement général, Annemiek Van Vleuten (Movistar). La Néerlandaise a devancé ses adversaires pour le général (Garcia, Cavalli, Longo Borghini et Fisher-Black) d'une poignée de secondes, cette arrivée au sommet n'ayant pas tenu toutes ses promesses. Au général, elles ne sont plus que trois à pouvoir lorgner la victoire finale, Van Vleuten possédant 31 secondes d'avance sur Mavi Garcia (UAE Team) et 1'10'' sur Marta Cavalli ( FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) à trois jours de l'arrivée.

