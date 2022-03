Il y avait une petite odeur de Tour de France sur les routes nordistes ce jeudi. Promis aux sprinteurs, le Grand Prix de Denain a attiré quelques gros poissons des pelotons comme Primoz Roglic, Jonas Vingegaard ou encore Daniel Felipe Martinez. Et était de facto l'opportunité pour les favoris de la Grande boucle de se tester sur les pavés avant les échéances de juillet, avec notamment la cinquième étape entre Lille et Arenberg en ligne de mire.

S'ils ont animé la course à leur manière, ils ont dû s'incliner face aux équipes de sprinteurs. Parti de loin, c'est l'Allemand Maximilian Walscheid (Cofidis) qui s'est imposé au sprint devant le Belge Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) et le Français Adrien Petit (Intermarché-Wanty-Gobert). L'Allemand décroche son premier succès de la saison, le cinquième déjà pour l'équipe Cofidis.

Avec pas moins de 20,8km de pavés répartis sur douze secteurs, cette 63e édition a connu beaucoup de mouvement. Présents pendant près de 150 kilomètres à l'avant, Niki Terpstra, Milan Fretin et Yoann Paillot ont été les principaux agitateurs de ce début de journée. A 30 kilomètres de l'arrivée, le trio a été repris par un quatuor composé de Primoz Roglic, Johnatan Narvaez, Magnus Sheffield, Ben Turner et Damien Touzé, qui a dû céder face au retour tambour battant des sprinteurs.

Roglic, Vingegaard, la préparation (presque) idéale pour le Tour

"On ne prendra pas le départ avec l'ambition de gagner. On veut d'abord faire une bonne course et apprendre, c'est pour ça qu'on voit cette course comme une sorte de répétition générale pour le Tour de France". C'est ce qu'avait déclaré Grischa Niermann, le directeur sportif de la Jumbo-Visma avant le départ. Et pourtant, l'équipe néerlandaise a réussi à se mêler à la bagarre pour la victoire ce jeudi.

Tête d'affiche de Grand Prix de Denain, Primoz Roglic a même cru jouer la gagne jusqu'au bout dans le Valenciennois. Parti en contre à trente kilomètres de l'arrivée, le triple vainqueur du Tour d'Espagne a en tout cas rempli la mission fixée par son manager et montré de belles aptitudes sur les chemins pavés. S'il n'a pas pris part à l'échappée, Jonas Vingegaard a lui aussi fais le plein de confiance. De très bonne augure pour le passage de la cinquième étape du Tour en juillet prochain.

Même son de cloche pour Daniel Felipe Martinez. Venu en reconnaissance et pour se tester sur les pavés, le Colombien d'INEOS a également pu se jauger. Tout le contraire de son coéquipier Adam Yates, autre favori de la grande messe de juillet, qui a malheureusement dû déclarer forfait à la dernière minute, la faute à une bronchite.

