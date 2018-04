Chute, voiture perdue, favoris disqualifiés : l'improbable chaos de l'Escaut

Marcel Kittel pouvait voir venir, après le chaos de mercredi sur le Grand Prix de l'Escaut. Quintuple vainqueur de l'épreuve, l'Allemand a vu ses adversaires principaux Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) se faire disqualifier. Les deux coureurs ont franchi, en compagnie d'une trentaine d'autres cyclistes, un passage à niveau en train de se refermer.

Les commissaires de courses ont immédiatement mis hors course les fautifs, y compris Démare et Groenewegen donc, mais aussi Alvaro Hodeg (Quick-Step Floors) et Tony Martin (Katusha-Alpecin). Le règlement de l'UCI indique que les coureurs franchissant un passage à niveau fermé peuvent encourir jusqu'à un mois de suspension.

Le nombre de coureurs en lice avait déjà été réduit dès le début de l'épreuve : une chute spectaculaire, impliquant une voiture garée sur le bas-côté, a laissé des séquelles dans le peloton. Une autre voiture s'est invitée sur le parcours, cette fois-ci sans conséquences : un automobiliste, manifestement égaré, a rejoint le tracé au moment du passage du peloton. Déjà, lors du Tour des Flandres dimanche dernier, une voiture avait surgi sur le parcours pourtant balisé.

Marcel Kittel n'a pourtant pas profité du boulevard : l'Allemand a été victime d'un incident mécanique à dix kilomètres de l'arrivée, et n'a pas pu recoller au groupe de tête. Fabio Jakobsen en a profité pour lever les bras à l'arrivée, et a permis à l'équipe Quick Step de dominer encore le peloton.