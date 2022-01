C'est reparti ! La reprise s'annonce corsée pour les Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) et Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën) dimanche pour l'ouverture de la saison cycliste en France avec le 44e Grand Prix La Marseillaise.

Le premier, "plutôt pas mal" au sortir de ses deux stages hivernaux aux Canaries, a décidé d'avancer sa rentrée alors que le second, initialement prévu sur le challenge de Majorque mercredi, a dû la retarder après avoir été touché par le Covid-19. En terre provençale, où il avait gagné en 2020, "j'aurai un double objectif : peaufiner la préparation et performer si j'en ai les capacités", explique le puncheur normand, cité par son équipe.

Sur un parcours rallongé (175,4 km) et toujours aussi exigeant, Pinot aussi peut performer: il avait terminé 2e derrière le Belge Dries Devenyns en 2016. L'année suivante, il s'était mis au service d'Arthur Vichot dans le final, avec succès.

Mais le GP La Marseillaise comporte de nombreuses inconnues. Si le mistral se lève, il soufflera de face dans les dix derniers kilomètres et malgré les près de 3.000 mètres de dénivelé, il pourrait favoriser une arrivée au sprint, comme l'an dernier. De plus, le tracé a été revu sur la fin et la route des Crêtes, qui précédait de peu le col de la Gineste (km 165) est désormais située bien plus tôt (km 127). Les choses sérieuses devraient donc commencer dans les pas de Bellefille (km 142) et d'Ouillier (km 145). Avec Pinot et Cosnefroy mais également les ex-champions du monde Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) et Mads Pedersen (Trek-Segafredo), qui sera épaulé de Tony Gallopin et Bauke Mollema. Ou le meilleur Français des deux derniers Tour de France, Guillaume Martin (Cofidis).

Palmarès

2021 : Aurélien Paret-Peintre (FRA)

2020 : Benoît Cosnefroy (FRA)

2019 : Anthony Turgis (FRA)

2018 : Alexandre Geniez (FRA)

2017 : Arthur Vichot (FRA)

