GRAN TRITTICO LOMBARDO - Cette année, le triptyque lombard était condensé en un jour, pour s'adapter au calendrier surchargé qu'impose la crise sanitaire. Et ce lundi à Varèse, c'est Gorka Izagirre qui l'a inscrit à son palmarès, s'imposant en solitaire devant son coéquipier Alex Aranburu et une pléiade de candidats à la victoire sur Milan-San Remo voire le Tour de Lombardie (GVA, Kwiato, Nibali).

L'Espagnol Gorka Izagirre (Astana) a remporté sous le déluge lundi le Gran Trittico Lombardo, une course de 199 kilomètres entre Legnano et Varèse, dans le nord de l'Italie. Le Basque de 32 ans a décroché cette épreuve inédite, fruit de la fusion entre Les Trois vallées varésines, la Coppa Agostoni et la Coppa Bernocchi, qui n'ont pas pu avoir lieu cette saison en raison de la pandémie de Covid-19 qui a chamboulé le calendrier. Elle a été disputée sous une très forte pluie qui a provoqué de nombreux abandons et perturbé la retransmission TV de la course.

Des grands noms déjà en jambes

Izagirre, qui a attaqué à 8 km de l'arrivée, a franchi la ligne d'arrivée avec 27 secondes d'avance sur son compatriote et coéquipier chez Astana Alex Aranburu, qui a devancé au sprint le Belge Greg Van Avermaet (CCC), troisième. Huit coureurs seulement ont terminé à 30 secondes ou moins du vainqueur. Le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos), 4e, et l'Italien Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), 5e, ont pris date avant la "classicissima" Milan-Sanremo, qui aura lieu samedi, suivie par le Tour de Lombardie, une semaine plus tard.

