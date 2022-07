Pour Guillaume Martin, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Contraint à l'abandon sur le Tour dimanche à cause du Covid-19, le coureur de 29 ans a prolongé ce lundi avec la formation Cofidis jusqu'en 2024. "J’ai le sentiment d’avoir progressé depuis mon arrivée ici et je compte bien poursuivre ma progression lors des deux saisons qui viennent... La décision commune a été prise avant mais symboliquement, c’est un bel exemple de la confiance que m’accorde Cofidis de l’annoncer lundi", a-t-il déclaré sur le site de l'équipe française.

Arrivé en 2020, le Normand a enchaîné les belles performances depuis deux ans et demi. Meilleur français des deux dernières Grandes Boucles (11e en 2020, 8e en 2021) et du Tour d'Espagne 2021 (9e), Guillaume Martin, vainqueur à sept reprises chez les professionnels, a remporté le maillot à pois de meilleur grimpeur sur la Vuelta en 2020.

Travailler dans la continuité et poursuivre le travail initié avec lui était notre priorité

Cédric Vasseur, manager de Cofidis, s'est réjoui de cette nouvelle. "Nous sommes ravis de poursuivre l’aventure avec Guillaume. Travailler dans la continuité et poursuivre le travail initié avec lui était notre priorité. Depuis son arrivée, nous avons senti qu’il montait en puissance et avait cette capacité à rivaliser avec les meilleurs coureurs des grands Tours. En plus d’être un leader, c’est un exemple pour tous les autres coureurs de l’équipe par son professionnalisme, sa constance et sa recherche permanente de la performance. Après l’épisode malheureux que nous avons vécu sur ce Tour de France, je suis persuadé qu’il aura la capacité de rebondir rapidement. Il sait qu’il pourra compter sur l’équipe Cofidis en toutes circonstances", a-t-il conclu.

