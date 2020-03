Il y a le cyclisme, et il y a le Tour des Flandres

Long format réalisé par Christophe GAUDOT, Laurent VERGNE et Benoît VITTEK

Eléments visuels : Quentin GUICHARD

La Belgique est LE pays du cyclisme. Plus que tout autre sport, il y est roi. La popularité de ses champions, mais aussi de ses courses, demeure incomparable. Une passion encore plus exacerbée dans la partie flamande du pays. Au sommet de cette passionnelle pyramide trône le Tour des Flandres. La pandémie du Covid-19 privera dimanche les Flamands de leur rituel. Une blessure. Même la Seconde Guerre mondiale n'avait pas arrêté le Tour des Flandres.

A défaut de course dimanche, et de la savoureuse montée en puissance qui l'accompagne les jours précédents, nous vous offrons tout au long de cette semaine de vous emmener au coeur de cet évènement qui ne ressemble à aucun autre, de par la nature de son parcours ou l'énormité de l'engouement qui l'entoure.

Grammont, Koppenberg, Museeuw, Magni, Boonen, le drapeau jaune frappé du lion noir, les pavés, la sueur, la douleur, vous retrouverez tout ceci. La gloire, aussi. Celle des plus grands triomphateurs du "Ronde", même si elle n'égalera jamais celle de ce Monument qu'ils ont tous servi depuis plus d'un siècle maintenant. Bienvenue dans les Flandres.

La fête "nationale"

"Ze zijn daar!" Ils sont là ! Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il tonne, rien ne retiendra plus les foules pressées sur les bords des routes du Tour des Flandres. Les coureurs sont en vue et il s’agit de les escorter dignement dans leur procession mouvementée sur les routes du mythe flandrien.

Des drapeaux de toutes tailles flottent au-dessus des têtes blondes. Beaucoup sont frappés d'un lion noir sur fond jaune (le Vlaamse Leeuw, "Lion des Flandres"), les autres portent des inscriptions à la gloire des champions élevés sur ces terres rugueuses. À Audenarde, Geraardsbergen ou au bord des départementales et routes communales, la clameur est irrépressible. Ça sent la bière, le grand air, la passion partagée de génération en génération. Bref, ça pue le vélo, le pur, le dur.

La foule, massive, compacte et passionnée, les drapeaux jaune et noir... Bienvenue au Tour des Flandres.Getty Images

Cri de ralliement des foules enthousiastes, "ze zijn daar!" résonne des milliers de fois à chaque édition du Ronde. Sous le soleil ou la pluie d’avril, on compte un million de spectateurs, pressés sur les bas-côtés pour guetter l'horizon et encourager les champions qui s’échinent sur les monts et secteurs pavés flandriens. Ajoutez-y 75% des parts d’audience à la télévision et vous couvrez l’essentiel des six millions et demi d’habitants de la région, tous mobilisés autour de leur course. Et même plus qu’une course, la plus grande fête populaire de la Flandre et peut-être du cyclisme mondial.

Au pied du Berendries (une côte de 900 mètres à 7% de moyenne), Frederik Backaert a grandi dans cette atmosphère. "Il y a toujours du monde à la maison le dimanche du Ronde, parce que la course passe à côté de chez nous", sourit le Belge de B&B Hotels-Vital Concept, incarnation moderne de la figure du Flandrien. La ferme de ses parents se trouve "à côté de l’église de Michelbeke. On allait toujours voir la course au pied du Berendries avec ma famille, des amis. Dans mes premiers souvenirs, j’ai peut-être 5 ans… En fait, je ne me souviens pas des premières fois, avant ça, j’étais trop petit. Et quand j’étais plus grand, à partir de 15-16 ans, on allait voir la course à plusieurs endroits avec des amis."

La journée du jeune Frederik tourne entièrement autour du Ronde : "On regardait à la télé, on sortait pour voir les coureurs et on retournait devant le poste. Et après la course, on la regardait encore une fois le soir." À 30 ans, le coureur Backaert vit désormais cet enthousiasme au cœur de l’événement. "Il y a le cyclisme, et il y a le Ronde, résume-t-il. Beaucoup de gens qui ne te demandent jamais ce que tu fais, cette semaine-là ils te demandent : 'Alors, tu fais le Ronde ?'"

Photo prise au Berendries jeudi dernier. Il sera aussi vide dimanche, jour où la foule aurait dû se masser comme chaque premier dimanche d'avril.Getty Images

Interdit de se rater à domicile ! Au passage du Berendries, Frederik Backaert vit "un truc extra. Tout le monde de Michelbeke est là ! Tu veux vraiment être bien." Pour l’enfant du pays, pas question de décevoir des supporters aussi investis. En cinq participations, il a toujours au moins rallié l’arrivée (son meilleur résultat est une 38e place en 2018). "Même si tu n’en peux plus, il faut finir", explique-t-il. C’est une question d’honneur : "Un DNF sur le Tour des Flandres… Si tu dis ça à la maison…" Ça ne s’assume pas pour un Flandrien !

Tous les foyers flamands sont à la même enseigne, comme chez Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale) : "Mes premiers souvenirs, ce sont des dimanches dans le fauteuil, du matin à la fin d’après-midi, du départ à l’arrivée avec des gâteaux et tout. Des bons petits dimanches."

Ces dimanches, paisibles dans les canapés et tonitruants au bord des routes, sont le sommet d’une passion bien visible pendant les semaines qui précèdent le Ronde. Tout commence un mois et demi plus tôt, avec le week-end d’ouverture belge (lui-même précédé par des débats intenses sur la préparation hivernale des coureurs du cru). "Tous les gens sont là pour voir le Het Nieuwsblad mais ils ont déjà le Ronde en tête", raconte Jacky Durand, vainqueur du Tour des Flandres en 1992 et amoureux fou de cette épreuve qu’il commente chaque année sur Eurosport.

Qu'importent le Tour Down Under, les épreuves latines ou arabes, Tirreno-Adriatico ou Paris-Nice, le public flamand vient vibrer pour ses champions, venus éprouver leur résistance sur ces routes si particulières. C'est le début d'une extraordinaire montée en pression sportive, médiatique et populaire jusqu'au Ronde, un crescendo sans équivalent dans le paysage français. "En Flandre, tout le monde parle de ça, il y a des éditions spéciales dans tous les journaux, la télévision, observe de près Philippe Gilbert. Ils filment la cyclosportive la veille en live."

Philippe Gilbert, objet de toutes les attentions quelques minutes avant le départ du Tour des Flandres 2017.Getty Images

Né à Verviers, Gilbert a grandi en voisin poli mais distant des classiques flamandes. À 1 km de chez lui, ce sont les pentes de la Redoute qui se dressaient devant le jeune Wallon plein de rêves. Le superbe puncheur a affronté cette côte des dizaines et des dizaines de fois jusqu’à remporter Liège-Bastogne-Liège (en 2011), l’autre Monument belge. "La première fois que j’ai roulé sur les monts flandriens, j’avais 17 ans, raconte-t-il 20 ans plus tard. J’étais dans une équipe flamande et tous les samedis, je devais aller là-bas. Je me tapais 160 kilomètres en voiture, je partais à 6h du matin. Ensuite on faisait une sortie de 5 heures et je rentrais le soir."

"Ce n’est pas cette course qui me faisait rêver, reconnaît Gilbert. J’ai appris à aimer le Tour des Flandres." Prince des Ardennes (il a également remporté la Flèche wallonne), maître absolu du Cauberg dans le Limbourg néerlandais (4 victoires dans l’Amstel Gold Race et les Mondiaux en 2012), Gilbert a rejoint la grande école Quick-Step en 2017 pour dompter les pavés. En remportant le Ronde quelques mois plus tard, maillot de champion de Belgique sur les épaules, il est devenu le deuxième Wallon à côtoyer les Van Steenbergen, Van Looy et autre Godefroot au palmarès, trente ans après Claudy Criquielion.

Le Tour des Flandres est donc une affaire belge, mais surtout une affaire flamande, profondément liée à l’identité et à la fierté régionales. La Flandre est une terre en souffrance lorsque le journal Sportwereld organise la première édition du Ronde en mai 1913. Co-fondateur de ce quotidien sportif, Karel Wijnendale veut évidemment profiter de l’épreuve pour assurer la promotion du journal (à l'instar de L’Auto, qui avait lancé le Tour de France en 1903, ou de La Gazzetta dello Sport avec le Giro d’Italia en 1909), mais il développe d'autres ambitions que la simple publicité.

Le sport, et plus particulièrement le cyclisme, doit soutenir une identité flamande méprisée par la Wallonie toute puissante. La presse, explique-t-il, permet également d’apporter l’alphabétisation dans les foyers alors que l’instruction n’est pas encore obligatoire et que de nombreux enfants travaillent. Lui-même est allé à l’école jusqu’à ses 14 ans avant d’aider son beau-père dans les champs. À 20 ans, il s’est essayé à une petite carrière cycliste, sans résultats probants. "J’arrivais quand les primes étaient déjà réparties", racontera-t-il. Il deviendra alors un pionnier de la presse cycliste, un ambassadeur extraordinaire du Ronde et une figure tutélaire du cyclisme belge et européen pendant des décennies.

C’est sous son impulsion visionnaire qu’on élève depuis un siècle des "Flandriens", cette race à part de coursiers nés et célébrés sur les terres rugueuses du Nord de la Belgique. L'"Homme de fer" Briek Schotte, double vainqueur du Tour des Flandres en 1942 et 1948, était surnommé en son temps "le dernier des Flandriens". "Nous, les Flamands, sommes faits d’un bois spécial", disait cet impressionnant gaillard, décédé le 4 avril 2004, un jour de Ronde.

Son contemporain Jaak Veltman, écrivain et journaliste sportif, étayait dans ses textes :

" Un Flandrien est le fils des petites gens de la terre, qui mange sa bouillie avec un morceau de beurre et du lard qui grésille sur une table nue dans une cuisine austère, une statue du Christ suspendue au-dessus de son visage ridé. Il est toujours aussi proche de la terre qu'avant et est resté étroitement lié à la nature. (…) Le Flandrien a une implacable résistance physique et nerveuse, une insensibilité presque physique à la fatigue, une persévérance inépuisable et une résolution sombre face à l’adversité. "

Le dernier des Flandriens Les hommages rendus à la mort de Briek Schotte dessinent le portrait d’un Flamand pur sucre. Pour Le Soir, "il souffrait sur sa machine qu'il martyrisait, son style déhanché faisait parfois peine à voir. Mais il possédait un courage hors du commun." Ce fils de fermier flamand ne comprend pas le Français à ses débuts professionnels. Convoqué devant la Ligue nationale du cyclisme parce qu’il est accusé de s’être accroché à une moto en course, "Schotte nie les faits mais il ne comprend surtout pas ce qu'on lui raconte. Il écope d'une suspension de six mois sans avoir pu se défendre dans sa langue natale." La suspension sera levée mais elle illustre le fossé qui a pu séparer Flamands et Wallons.

Depuis, la vie des étoiles flamandes du peloton s'est adoucie mais le Flandrien garde une aura à part. À tout moment, il peut martyriser ses adversaires. Il est celui qui tire le meilleur parti des pièges de la route et de sa vaillance intrinsèque.

On trouve encore quelques cyclistes-paysans dans le peloton, des hommes aguerris sur les pavés et dans les champs, à l’image de Frederik Backaert ou encore Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step), lui aussi fils de fermier. "C’est une vie plus dure que celle de cycliste, assure Backaert. Tu ne peux pas appuyer sur le bouton pause, tu es fermier 24 heures sur 24. Une journée sur le Tour des Flandres est plus dure qu’une journée à la ferme. Mais le Tour des Flandres, ce n'est qu’une fois dans l’année..."

Brakel. C'est ici que Robbie McEwen s'est installé. Il y avait même son club de supporters. On le voit ici en 2003 avec Tim De Waele.Getty Images

Professionnel depuis 2014, le Flamand aide toujours ses parents et son oncle dans leur exploitation d'une centaine d'hectares tout en vivant ses rêves cyclistes. "Il y avait une course de VTT sur le Berendries pour les jeunes du coin", se souvient-il en replongeant dans ses premières amours cyclistes, après la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Sydney de Filip Meiraeghe, un enfant de la ville de Gand, à 30 km de chez les Backaert. "À 15 ans, j’ai commencé sur route, avec une équipe de Brakel. Et c’est devenu ma vie."

Avec ses 15 000 habitants, Brakel est un haut lieu du cyclisme flamand traversé par de nombreuses courses. L’Australien Robbie McEwen s’y est installé lorsqu’il est devenu professionnel en 1996. "Chez nous, Peter Van Petegem (NDLR : vainqueur du Ronde en 1999 et 2003) était super populaire parce qu’il habitait à Brakel", poursuit Backaert. Et Johan Museeuw, l’autre grande figure flandrienne de cette époque, triple vainqueur du Ronde et habitant de Gistel, à moins de 100 km ? "Museeuw était aussi un grand champion mais Van Petegem était le régional de l’étape."

Entre la Flandre-Orientale et la Flandre-Occidentale, à chacun ses chapelles et ses saints. Mais tous les Flamands partagent la communion du Tour des Flandres. L'histoire du Ronde, longue de plus d’un siècle, et ses héros caractéristiques en font la "Vlaanderens Mooiste" ("la plus belle des Flandres"). Celle pour laquelle tous se pressent au bord des routes. "Ze zijn daar!"

Tour des Flandres : La passion à l'état pur.Getty Images

Les légendes du Ronde

Sept, six, cinq et quatre. Ce ne sont pas les chiffres du loto, plutôt les nombres de victoires des recordmen de succès sur les quatre autres Monuments. Eddy Merckx sur Milan-Sanremo (7) et à Liège (5), Fausto Coppi au Tour de Lombardie (6) et enfin Eric De Vlaeminck et Tom Boonen sur Paris-Roubaix (4).

Le "Ronde" et ses six triples vainqueurs font donc figure d'exception. Le Ronde ne se donne pas facilement et y avoir gagné trois fois est déjà un authentique exploit. Buysse, Magni, Leman, Museeuw, Boonen et Cancellara doivent être salués à ce titre. A divers degrés, pour diverses raisons, ils ont tous marqué l'histoire du Ronde. Certains plus que d'autres, évidemment...

A SUIVRE MARDI...