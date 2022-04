Il a connu la dépression mais s'est confié, mardi, sur des causes très lointaines d'un mal-être qui l'a poursuivi durant toute sa vie d'adultes. "J'ai été agressé sexuellement par un entraîneur quand j'étais jeune, a avoué Sir Bradley Wiggins, ancien vainqueur du Tour de France (2012), lors d'un entretien avec Men's Health UK. "J'avais environ 13 ans et je ne l'ai jamais complètement accepté", a-t-il ajouté.

« Tout cela m’a touché en tant qu’adulte, je l’ai enterré", explique-il. Outre cet événement traumatisant, le quintuple champion olympique sur piste et sur route a également connu une enfance difficile aux côtés de son beau-père ; son père étant, lui, absent.

"Il avait l’habitude de me traiter de pédé parce que je portais du lycra et tout ça, donc je ne pensais pas pouvoir lui en parler plus tôt, confie l'ex-coureur. J’étais tellement solitaire. Je voulais juste sortir de cet environnement. Je suis devenu tellement isolé. J’étais un adolescent assez étrange à bien des égards et je pense que mon énergie sur le vélo découle de l’adversité."

L'absence de son père biologique

Le consultant d'Eurosport s'est aussi livré sur sa dépression et l'impact de sa relation avec son père biologique, tué lors d'une rixe après une fête. Cycliste lui-même, Gary Wiggins est décédé en 2008, laissant son fils sans réponses à toutes ses interrogations.

"C'était définitivement à cause de mon père, a déclaré Bradley Wiggins. Je n'ai jamais eu de réponses lorsqu'il a été assassiné en 2008. Il nous a quittés quand j'étais petit, alors je l'ai rencontré pour la première fois quand j'avais 18 ans. Nous avons ravivé une sorte de relation mais nous n'avons pas parlé pendant les deux dernières années avant qu'il soit assassiné."

"C'était mon héros. Je voulais lui faire mes preuves. C'était un bon cycliste - il aurait pu être très bon - mais c'était un talent gâché. C'était un alcoolique, un maniaco-dépressif, assez violent et il prenait beaucoup d'amphétamines et de drogues (sportives) à l'époque", décrit le Britannique de 41 ans.

Une pression difficile à gérer

Malgré son succès, Bradley Wiggins a assuré avoir beaucoup de mal à gérer la pression mise sur lui : "Après avoir remporté le Tour de France et les Jeux Olympiques, ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai été plongé dans cette renommée et cette adulation qui accompagnaient le succès."

D'un naturel "introverti et privé", l'ex-champion s'est forgé une carapace : "Je ne savais pas qui était 'moi', alors j'ai adopté une sorte de voile - une sorte de voile de rock star. Ce n'était pas vraiment moi. C'était probablement la période la plus malheureuse de ma vie. Tout ce que j'ai fait était de gagner pour les autres, et les pressions qui accompagnaient le fait d'être le premier vainqueur britannique du Tour. J'ai vraiment eu du mal avec ça."

C'est donc en 2022, six ans après avoir pris sa retraite, que Sir Bradley Wiggins a décidé de se dévoiler et d'afficher aux yeux du monde son mal-être et les abus qu'il a subis. Mais le nom de son assaillant n'a, lui, pas été divulgué par l'ancien coureur.

