Le Britannique Jason Kenny, sept fois champion olympique sur piste, arrête sa carrière pour devenir entraîneur de l'équipe nationale de sprint, a annoncé jeudi la fédération britannique de cyclisme (British Cycling). Jason Kenny, qui est âgé de 33 ans, a remporté sept médailles d'or, la première en vitesse par équipes à Pékin-2008 et la dernière en keirin l'été dernier à Tokyo.

Le sportif britannique le plus titré aux JO, qui affiche neuf médailles au total à son palmarès olympique (sept d'or et deux d'argent), débutera sans attendre dans ce nouveau rôle d'entraîneur, a précisé la fédération britannique. Auteur d'un doublé en vitesse individuelle et par équipes à Londres-2012, Kenny a fait mieux à Rio-2016 en enlevant de surcroît le keirin. L'Anglais, marié à la multi-championne olympique née Laura Trott, a dépassé l'Ecossais Chris Hoy, lui-même titré à six reprises aux JO entre 2004 et 2012.

Moins concerné par les championnats du monde, utilisés par les Britanniques comme un test grandeur nature en vue des JO, Jason Kenny compte toutefois trois titres mondiaux, obtenus entre 2011 et 2016. "Je suis ravi que nous ayons pu conserver ses connaissances et son expérience", a déclaré le directeur de la performance de British Cycling, Stephen Park. "Il est d'une importance vitale que les grands coureurs deviennent de grands entraîneurs". Kenny prend ses nouvelles fonctions au moment où Grégory Baugé, son rival malheureux en finale de la vitesse individuelle des JO de Londres 2012, s'apprête à faire de même en France à partir du 1er mars.

