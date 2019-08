Après l'officialisation du retour de Philippe Gilbert, l'équipe Lotto Soudal continue de se renforcer. Ce jeudi, cette dernière a annoncé la venue de John Degenkolb, qui quitte donc Trek-Segafredo. Le vainqueur de Milan-San Remo et Paris-Roubaix (2015) s'est engagé jusqu'en 2021.

"Je me réjouis de travailler avec Caleb Ewan"

"Lors des conversations avec Lotto Soudal, nous avons constaté qu’il y avait beaucoup de parallèles entre leurs objectifs et les miens. C’est logique qu’une équipe belge avec une longue histoire dans le cyclisme veuille exceller dans les classiques. C’est l’objectif principal pour la première partie de la saison", a-t-il confié dans un communiqué.

John DegenkolbGetty Images

"En outre, je suis assez rapide dans la dernière ligne droite, surtout après une épreuve difficile. Je me réjouis de travailler avec Caleb Ewan, qui est sans aucun doute notre sprinteur numéro un dans les épreuves qu’il aura cochées. Mon expérience pourrait représenter une plus-value pour lui et pour l’équipe. Nous sommes souvent actifs sur deux ou trois fronts et nous aurons ainsi plus de chances d’obtenir de bons résultats", ajoute John Degenkolb.

Du côté de Lotto Soudal, on est évidemment très satisfait des arrivées de l'Allemand et de Gilbert. "Avec John Degenkolb et Philippe Gilbert, nous avons transféré deux champions. John est très rapide au terme d’une épreuve difficile, ce qui peut faire la différence quand un groupe d’une vingtaine de coureurs se présente sur la ligne. J’espère voir le grand Degenkolb dans les prochaines années parce que je suis convaincu qu’il a toujours ça en lui", a ainsi confié Marc Sergeant, le manager sportif de Lotto Soudal.