Pas de risque avec la pépite. Jumbo-Visma a pris soin de sceller l'avenir de Jonas Vingegaard. L'équipe néerlandaise a officialisé jeudi la prolongation de contrat de son jeune Danois, révélation du dernier Tour de France avec une deuxième place au classement général derrière l'intouchable Tadej Pogacar. Un nouveau bail de trois saisons qui lie le coureur de 24 ans avec sa formation jusqu'en juin 2024.

C'est surtout une récompense largement méritée pour Vingegaard. Il n'avait pas attendu la Grande Boucle pour s'illustrer en 2021 avec une cinquième place sur le Tour des Emirats arabes unis, deux victoires d'étape et une première place au classement général sur la Semaine internationale Coppi et Bartali et une deuxième place sur le Tour du Pays basque. Sur le Tour de France, il a admirablement pris le relais après l'abandon prématuré de Primoz Roglic pour s'imposer comme le leader de la Jumbo-Visma et lui offrir un nouveau podium.

"Un choix facile et naturel"

Des performances qui ont confirmé une progression constante depuis que Vingegaard a rejoint les rangs de la Jumbo-Visma il y a trois ans. Il s'y est imposé comme un coureur ultra-complet et particulièrement redoutable sur les courses à étapes. Vingegaard n'a pas caché sa satisfaction de poursuivre sa progression au sein d'une équipe aussi compétitive. "Jusqu'ici, notre coopération a été un succès et j'espère que cela va continuer dans le futur, a déclaré le Danois. Je me sens bien ici. C'était un choix facile et naturel de prolonger avec cette équipe."

C'est du gagnant-gagnant. Car la Jumbo-Visma peut aussi se réjouir d'avoir assuré la présence de l'un des coureurs les plus prometteurs du peloton au sein de son effectif pour les années à venir. "On travaille ensemble tous les jours pour progresser, a expliqué le directeur sportif Merijn Zeeman. C'est super de voir un talent se développer et grandir au sein de l'équipe. Nous sommes confiants pour continuer à réaliser de grandes performances ensemble." Entre Jumbo-Visma et Vingegaard, c'est plus que jamais une affaire qui roule. Et qui pourrait bien les mener vers les plus grands sommets.

Pogacar - Vingegaard : Une rivalité très cordiale. Crédit: Getty Images