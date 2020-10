Médecin de l'équipe de Grande-Bretagne de cyclisme et de Sky de 2009 à 2017, Richard Freeman a été accusé de faute grave par le Conseil général des médecins britanniques, qui pense qu'il avait acheté le Testogel pour l'administrer à des athlètes et améliorer leurs performances sur le vélo, avant de mentir pour cacher son méfait. Les débats devant le tribunal médical de Manchester ont repris cette semaine après avoir été suspendus en décembre pour raisons médicales.

"Je reconnais une erreur de jugement médical. J'avais acheté, commandé et prescrit le Testogel à un homme que je considérais comme mon patient", avait plaidé Freeman, qui risque de perdre sa licence pour exercer. "Je savais que le code de l'AMA existait et je connaissais les passages sur les type de produits interdits, sur les méthodes et c'était mis à jour tous les ans", a-t-il poursuivi.