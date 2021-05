Alors que les records d'audience pour les événements cyclistes s'enchaînent, une nouvelle course fait son arrivée sur Eurosport : reportée en 2020 en raison de la situation sanitaire, la première édition de la Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes se déroulera le 24 mai. La course sera à suivre en direct dès 13h sur Eurosport 1, Eurosport.fr et sur l'application Eurosport.

Pour cette édition inaugurale, les grimpeurs seront à l'honneur sur les routes de l'arrière-pays niçois. Valberg accueillera le départ et l'arrivée de la course. Les coureurs traverseront le massif du Mercantour sur un tracé de 173 km avec un dénivelé positif de 3900 m. À un mois du Tour de France et à quelques jours du Criterium du Dauphiné, ce profil très montagneux sera un avant-goût idéal avec l'ascension de quelques cols mythiques comme le col de Turini, le col Saint-Martin ou encore le col de la Couillole.

Une course engagée pour l'environnement

Dès sa première édition, la Mercan'Tour Classic a été imaginée dans une véritable démarche en faveur de l'environnement. Une partie du parcours mettra d’ailleurs à l’honneur les vallées victimes de la tempête Alex d’octobre dernier avec un passage dans le village de Saint-Martin-Vésubie. Dans son approche en faveur du développement durable, des opérations en partenariat avec le Parc National sont mises en place par les organisateurs et notamment la participation financière à des chantiers de remise en état des sentiers après le passage de la tempête.

Alors que le parcours empruntera en partie des routes dans un territoire protégé, la Mercan'Tour Classic deviendra la première course en France à utiliser des véhicules 100% électriques de la marque chinoise Aiways à destination des commissaires et du staff, afin de diminuer l’empreinte carbone de l’événement.

