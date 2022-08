“Le cyclisme m’a aidé à faire mon deuil, quand ma femme est partie. C’était comme une sorte de méditation pour guérir ma souffrance”. Moritz Werner se confie d’une voix douce et émue sur la genèse de la sortie cyclo qu’il organise, le NWC, le 10 septembre 2022 dans plus de 10 lieux à travers le monde, dont Paris et le Mont Ventoux pour la France.

Signe particulier de cette cyclo : il n’y a pas de frais d’inscription, en revanche les participants sont invités à faire un don, qui sera reversé par l’association NWC à deux instituts de lutte contre le cancer. Une manière de prolonger le souhait de Nicola, l’épouse de Moritz Werner, emportée par un foudroyant cancer du col de l’utérus début 2016.

Ad

Que faire de cette maladie, quel héritage laisser ?

Tour d'Espagne La palette : Comment connaître un leader d'étape avec... une voiture de directeur sportif IL Y A 2 HEURES

“Pendant la maladie, Nicola et moi avons beaucoup parlé. Ça a été une période douloureuse mais que nous voulions transformer. Que faire de cette maladie, quel héritage laisser ? Le choix est apparu évident : éviter que d’autres femmes traversent cette même souffrance”. Or l’une des solutions s’appelle la recherche, qui a besoin d’argent. D’où l’idée de créer le Nicola Werner Challenge, aujourd’hui appelé NWC, une cyclo dont l’objectif est de lever des fonds.

“Nicola et moi avons eu une très belle vie. Nous avons voulu redonner ce que nous avions reçu”, raconte Moritz Werner, de nationalité allemande et résidant à Paris. “Nicola aimait faire du vélo mais nous en faisions peu ensemble. A l’époque, je faisais du triathlon, j’étais obsédé par la performance. Un de mes regrets est de ne pas avoir compris comment rouler avec Nicola... J’ai évolué. Aujourd’hui, l’important pour moi, c’est de partager, d’être avec les copains”.

Moritz Werner Crédit: DR

Le sport permet de surmonter les obstacles de la vie

D’où le leitmotiv du NWC : on part ensemble, on reste ensemble. Les cyclistes sont répartis par groupes en fonction de la distance (de 75 à 300 km) et du niveau de chacun, encadrés par des meneurs.

Si le partage prime sur la performance, chacun est tout de même invité à se dépasser d’une manière ou d’une autre.

“Si tu es atteint d’une maladie grave, tu sors de ta zone de confort”, explique Moritz Werner. ”Pour guérir, il faut de la résilience ainsi que de la force, physique et mentale. Le sport est l’un des moyens les plus efficaces pour t’aider à surmonter les obstacles de la vie. Le jour du challenge, le vélo n’est qu’un moyen de profiter d’une belle journée et de jouer la musique qui est en toi, comme le disait Nicola. Vis la musique qui joue en toi, c’est l’essence du Challenge : suivre son destin. Ça ne veut pas dire vivre une vie facile ou se laisser aller, mais se donner les moyens d’accomplir son ambition.”

Partis à 35 lors de la première édition en 2016, les participants étaient plus de 500 en 2021. Objectif 2022 : faire mieux que l’an dernier, qui avait permis de lever 60.000 euros pour la recherche contre le cancer.

Information et inscriptions : https://www.thenwc.org/

Tour d'Espagne Roglic, en sait-on vraiment plus ? IL Y A 18 HEURES