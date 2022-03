Il voulait agir. L'ancien cycliste Tony Martin a mis aux enchères samedi sa médaille d'argent, obtenue lors du contre-la-montre des Jeux de Londres en 2012, pour venir en aide aux enfants ukrainien suite à l'invasion russe, a annoncé le champion allemand sur les réseaux sociaux.

"J'ai décidé de faire don de ma médaille d'argent olympique de Londres 2012 pour collecter des fonds pour Rtl wir helfen kindern (la fondation RTL-Nous aidons les enfants)", a écrit le champion cycliste dans un post Instagram avec des photos de lui avec sa médaille d'argent publié dimanche matin.

Ad

Tour de France Roche sur la chute "Opi Omi" : "Tony Martin a une grande part de responsabilité" 04/10/2021 À 17:37

"Des millions de personnes ont presque tout perdu"

"Ce n'est pas facile de me séparer du plus grand trophée que j'ai pu gagner dans ma carrière, mais compte tenu du fait que des millions de personnes ont presque tout perdu, c'est quelque chose que je veux vraiment faire !", a expliqué le quadruple champion du monde de contre-la-montre, qui a pris sa retraite sportive l'année dernière.

"Tous les jours, je vois des images terribles d'Ukraine à la télévision et je me sens mal de rester assis sur mon canapé et 'd'accepter' cette situation !", explique-t-il encore.

L'enchère actuelle pour acquérir la médaille d'argent s'élève à plus de 8000 euros a constaté un journaliste de l'AFP, alors que la vente a commencé depuis samedi et se terminera le 9 avril à 18h00.

Le cycliste allemand l'avait décrochée en prenant la deuxième place lors du contre-la-montre des Jeux olympiques de Londres en 2012, derrière le Britannique Bradley Wiggins.

Der en or pour Tony Martin : l'émotion, en deux temps, du Panzerwagen

Mondiaux sur route Der en or pour Tony Martin : l'émotion, en deux temps, du Panzerwagen 22/09/2021 À 14:58