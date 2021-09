C'est une machine qui va se retirer. L'Allemand Tony Martin raccrochera le vélo après les Mondiaux de cyclisme sur route cette semaine en Flandre, a annoncé dimanche son équipe Jumbo. Martin, 36 ans, compte notamment à son palmarès quatre titres mondiaux du contre-la-montre individuel en 2011, 2012, 2013 et 2016.

Présent au plus haut niveau depuis 2008, le coureur allemand a enlevé cinq étapes du Tour de France entre 2011 et 2015, et en a porté le maillot jaune. "Les championnats du monde de contre-la-montre (dimanche) et de relais mixte (mercredi) seront les dernières courses de ma carrière", a déclaré Martin qui court pour l'équipe néerlandaise Jumbo depuis 2019. Il compte 67 victoires, dont 50 en CLM.

"La sécurité en course ne s'est pas améliorée"

Tour de France Rowe et Martin exclus après une altercation, leur appel rejeté 24/07/2019 À 18:13

"Les mauvaises chutes de cette année m'ont amené à me demander si je suis prêt à continuer à faire face aux risques que comporte notre sport. J'ai décidé que je n'en avais pas envie, d'autant plus que la sécurité en course ne s'est pas améliorée malgré les nombreuses discussions sur les parcours et les barrières", a estimé l'Allemand, qui avait été le premier à chuter dans la maxi-chute du début du Tour de France provoquée par une spectatrice imprudente, fin juin, en Bretagne.

Chaos sur le Tour : Tony Martin heurte une pancarte, des dizaines de coureurs à terre

Tour de Guangxi La saison de la Sky s'achève sur un succès grâce à Moscon 21/10/2018 À 09:28