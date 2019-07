L'Allemand Tony Martin (Jumbo) et le Britannique Luke Rowe (Ineos) ont été exclus du Tour de France par le jury des commissaires, pour avoir été coupables d'une altercation dans le final de la 17e étape mercredi. La décision n'a pas été officialisée par les commissaires mais le classement officiel de l'étape mentionne la mise "hors course" des deux coureurs.

Les deux coureurs se sont chauffés, gestes à l'appui, au pied du col de la Sentinelle, à moins de 15 kilomètres de l'arrivée: Martin donnant notamment un coup de guidon en direction de Rowe, obligeant celui-ci à sortir brièvement de la route, et le Britannique lui répondant par un coup à hauteur du visage, selon les images de la télévision. Mais le jury dispose d'images supplémentaires en plus de celles relayées par les télévisions en direct.

La décision doit être officialisée par l'Union cycliste internationale, à qui il revient de valider la sanction, suivant un protocole instauré après l'affaire Sagan du Tour 2017. Peter Sagan y avait été exclu à cause d'un sprint dangereux à Vittel.

C'est un coup dur pour deux des équipes les plus fortes du peloton en montagne, à la veille des Alpes. Tony Martin, ancien champion du monde du contre-la-montre, aurait été d'une grande aide pour Steven Kruijswijk, 3e au classement général, tandis que Luke Rowe est le lieutenant dans la plaine du tenant du titre Geraint Thomas, actuel 2e.

Luke Rowe of United Kingdom and Team INEOSGetty Images

" Une décision incroyablement dur "

Tombée sur les coups de 19h30, la décision a été difficile à avaler pour la formation INEOS et pour son manager, Dave Brailsford : "Ils ont décidé de les expulser tous les deux, ce qui me semble incroyablement dur, si je peux être honnête, s'est exprimé le Britannique. J'ai vu les images et il n'y a aucun doute que Tony (Martin) coupe un peu la trajectoire de Luke (Rowe), ils se sont un peu battus par la position. Mais rien que l'on ne voit tous les autres jours. C'est une décision incroyablement sévère..." Rowe et Martin ont été exclus officiellement pour "voies de fait" et écopent d'une amende de 1.000 francs suisses (910 euros) et se voient retirer 50 points au classement UCI.

"C'était un moment où tout le monde voulait être en bonne position, il y avait de la tension, avait expliqué un peu plus tôt le maillot jaune Julian Alaphilippe, qui s'était porté à la hauteur de Martin pour échanger avec l'Allemand peu après l'incident. J'ai vu quelque chose que je n'aime pas voir avec des coureurs nerveux, qui se touchent. Ils voulaient être placés, ils avaient peur que j'attaque ou que quelqu'un attaque, j'ai essayé de calmer la situation, leur dire qu'il ne fallait pas prendre de risques".

C'est donc à huit que va repartir la Team INEOS jeudi à Embrun, privé de l'un de ses meilleurs équipiers, inconsolable à la suite de cette décision : "On s'est retrouvé l'un dans le chemin de l'autre, a t-il expliqué. C'est le cyclisme ! Nous essayions tous les deux de faire notre travail. Peut-être que nous avons légèrement franchi la ligne mais ça me parait très sévère d'être mis hors course pour ça. Aucun de nous deux ne méritait ça". Ce n'est pas qu'ont estimé le jury des commissaires.