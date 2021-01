" Notre saison est plutôt décevante ", a convenu vendredi, lors de la présentation du groupe cycliste à Paris, son président Thierry Vittu qui s'est déclaré satisfait, en revanche, de l'émergence de Guillaume Martin, meilleur grimpeur de la Vuelta et très présent sur le Tour de France. " On s'attendait à mieux ", a reconnu le manager général Cédric Vasseur qui a cherché dès lors à renforcer l'entourage de Guillaume Martin, notamment avec les arrivées de l'Espagnol Ruben Fernandez et de l'Allemand Simon Geschke. Dans la perspective aussi du succès d'étape que Cofidis attend depuis 2008 dans le Tour.

" La Vuelta m'a donné des idées sur d'autres manières de courir ", a confirmé le coureur normand. " Ce sera certainement l'un des axes de l'année ". Sur son programme, l'Ornais a dévoilé les grandes lignes: " Je pense enchaîner le Tour, la course la plus importante, et la Vuelta, ça s'est bien passé l'an dernier. J'ai aussi en tête la sélection en équipe de France pour les Jeux olympiques une semaine après la fin du Tour ."

Elia Viviani of Italy and Team Cofidis Solutions Credits / Trofeo Senza Fine / Trophy / Bassano del Grappa Village / during the 103rd Giro d'Italia 2020, Stage 17 a 203km stage from Bassano del Grappa to Madonna di Campiglio 1514m / @girodiitalia / #Giro

Pour étoffer le groupe, Vasseur a recruté des coureurs d'expérience (Bohli, Drucker) et aussi un talent prometteur, le Polonais Szymon Sajnok, qui a déjà gagné un titre mondial sur piste dans l'omnium. Avec, pour but, d'arrondir le compteur de victoires de Viviani et aussi des autres à l'exemple de Christophe Laporte, lui aussi frustré de ne pas avoir gagné en 2020. "On a le niveau physique, il faut que l'on coure de façon plus homogène", a estimé Laporte. "On a retravaillé cet hiver sur la définition du rôle de chacun", a confirmé Vasseur. "On a insisté sur la performance. Quand les coureurs sortiront du bus le matin, ils auront un fil conducteur précis".