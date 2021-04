L'équipe UAE du Slovène Tadej Pogacar et du Suisse Marc Hirschi a annoncé avoir reçu le feu vert pour participer dimanche à Liège-Bastogne-Liège après avoir dû renoncer à la Flèche Wallonne en raison de résultats positifs au Covid-19.

"Tous les coureurs et le staff ont subi les tests PCR vendredi comme les autres équipes suivant le protocole des courses", a déclaré la formation émiratie. "Ces tests ont donné des résultats négatifs et l'équipe a reçu confirmation (des autorités sanitaires) que nous pouvions courir Liège-Bastogne-Liège".

Pogacar, le vainqueur du Tour qui s'est classé 3e l'an passé à Liège, et Hirschi, 2e de la dernière édition de la Doyenne, seront donc présents au départ avec notamment l'Italien Davide Formolo (2e en 2019) et l'Américain Brandon McNulty. Mercredi, l'équipe UAE avait été écartée de la Flèche Wallonne à la suite du résultat positif d'un coureur, l'Italien Diego Ulissi, et d'un membre du staff, lors des tests pratiqués à leur arrivée en Belgique. Les autres tests effectués par la suite avaient donné des résultats négatifs. "L'équipe est frustrée mais accepte pleinement la décision finale des autorités belges", avait réagi UAE dont l'effectif a été vacciné en début d'année.

