Voilà 97 jours qu'Egan Bernal a plongé le monde du cyclisme dans l'effroi. L'annonce de son accident et la gravité de la situation ont fait craindre pour la suite de sa carrière. Lui-même avait révélé la confidence des médecins, qui évaluaient à 95% les risques de paraplégie après un tel accident. Nous voilà donc un peu plus de trois mois plus tard et ces sales souvenirs semblent derrière le vainqueur du Tour de France 2019. Son retour en compétition approche, il ne relèverait même plus que d'une question de semaines.

Le Docteur Uriza connaît parfaitement le dossier Egan Bernal pour s'être occupé de lui après son accident. En fin de semaine, il a évoqué le cas du coureur lors d’une visio-conférence de l’Académie nationale de médecine colombienne. Uriza a assuré que Bernal était guéri de sa fracture à une vertèbre cervicale, ce que l'on avait compris puisque le coureur d'INEOS Grenadiers avait fait son retour en Europe il y a peu.

La reprise d'Egan Bernal s'est faite en plusieurs temps, d'abord évidemment sur home-trainer, en mars quand il avait organisé "Ride with Egan" pour permettre, virtuellement, à ses fans de lui apporter leur soutien en ces temps difficiles. Ensuite le 2 avril sur la route avant donc un retour en Europe ces derniers jours. "Je vais faire du vélo en Europe dès que je descends de l’avion, c’est la première chose que je vais faire", avait promis le coureur Colombien. Il a tenu parole si l'on en croit la photo postée par Xavier Artetxe, entraîneur chez INEOS, sur Instagram. On y voit Bernal flanqué de Richard Carapaz à Monaco et cette légende : "Le dernier vainqueur du Giro avec le prochain ?"

Si Carapaz mènera effectivement la bande britannique en Italie, Egan Bernal n'en sera pas. Selon le Docteur Uriza, celui-ci sera capable de courir à nouveau 120 jours après son accident, soit le 24 mai. "Ses entraîneurs en Europe doivent donner leur feu vert, mais de mon côté, il est apte", a-t-il précisé. Techniquement, Bernal devrait donc pouvoir prendre le départ du Tour de France. Ce ne sera évidemment pas le cas. "Le Tour d’Espagne ? Ce serait peut-être un peu trop. Clairement, je ne serai pas prêt pour le courir, ce serait demander beaucoup à mon corps", avait-il expliqué. Il en va évidemment de même pour la Grande Boucle.

"Si ça ne tenait qu’à moi, je serais déjà en train de courir, je mettrais un dossard et je filerais faire la course, a récemment avoué Bernal. Je suis sûr que je ne finirais pas encore les courses, mais le simple fait d’enfiler un dossard serait très excitant". Quel pourrait être son programme de reprise ? A priori, les courses World Tour ne sont pas à l'ordre du jour. Ce serait trop tôt, trop dur pour lui qui a tout de même connu un énorme accident et qui va mettre du temps pour s'en remettre.

Se fixer fin mai ou début juin comme date de reprise semble encore aujourd'hui très prématurée. INEOS ne prendra aucun risque avec son coureur et l'idée, pour lui et sa formation, est sans doute de mettre à profit la deuxième partie de saison pour retrouver l'essentiel de ses capacités… pour la reprise en 2023. Aussi, ne vous attendez pas à voir Bernal jouer la victoire, même après quelques courses de reprise.

Reste à savoir quelle sera la stratégie de son équipe. Une course par étapes de moindre niveau pour commencer ? Des courses d'un jour pour favoriser sa récupération ? Pour le moment, le programme d'INEOS en juin et juillet n'affiche que des courses de très haut niveau (Dauphiné, Tour de Suisse, Tour de France) et il n'y a aucune chance pour que le retour du Colombien se fasse sur l'une de ces courses. Le mystère reste donc entier mais imaginer un Bernal en compétition entre la mi-juin et la fin juillet n'est plus utopique et c'est déjà une immense avancée.

