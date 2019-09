On n'arrête plus Alexey Lutsenko. Déjà vainqueur jeudi en solitaire de la Coppa Sabatini, le puncheur d'Astana a remis ça sur le Memorial Marco Pantani. Alors que l'échappée semblait capable d'aller au bout avec les résistants Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert) et Diego Rosa (Team INEOS), les deux hommes ont été repris dans le dernier kilomètre par la fusée du Kazakhstan, intraitable pour aller décrocher sa 10e victoire de la saison.

Malheureux, Martin et Rosa complètent malgré tout le podium tandis que Simone Consonni (UAE Team Emirates), déjà deuxième de la Coppa Bernocchi dimanche dernier, a pris la 4e place au sprint. Le succès de Lutsenko est une petite sensation sur l'épreuve puisque c'est la première en 16 éditions que la victoire échappe à un Italien. A une semaine des championnats du monde, Alexey Lutsenko est en pleine forme et le champion de Kazakhstan fait de plus en plus figure de sérieux outsider pour le titre mondial.