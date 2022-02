Wout Poels (Bahrain) a tout raflé. Le Néerlandais s'est hissé en tête du classement général du Tour d'Andalousie en remportant samedi à Baza la 4e et avant-dernière étape, devant son compagnon d'échappée et concurrent pour la victoire finale, le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana). Poels et Lutsenko sont partis à deux à quinze kilomètres de la ligne d'arrivée, et ont maintenu une demi-minute d'écart avec le groupe de poursuivants, qui a finalement franchi la ligne dix-huit secondes après le duo.

Grâce à ce succès, Poels fait une remontée de dix places au classement général, et déloge l'Italien Alessandro Covi (UAE) de la première place. Lutsenko, lui, gagne onze places et fait son entrée dans le top 10, pointant à la 9e place du général, à 21 secondes du Néerlandais. Dimanche, la 5e et dernière étape de ce Tour d'Andalousie 2022 emmènera le peloton de Huesa à Chiclana de Segura, un tracé de 146,4 kilomètres comprenant trois sprints intermédiaires et trois petites difficultés : deux cols de 2e catégorie en guise de mise en jambes dans les 30 premiers kilomètres de l'étape, puis un autre col de 3e catégorie, avant un final en montée qui promet d'être spectaculaire.

