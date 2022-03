L'heure est enfin arrivée. Après un début de saison déjà très riche et une dernière semaine de gala marquée par le nouveau succès de Tadej Pogacar sur Tirreno Adriatico et surtout la fin de la malédiction pour Primoz Roglic sur Paris-Nice, place désormais au premier Monument de la saison !

Le samedi 19 mars 2022, suivez la 113e édition de Milan-San Remo en intégralité et en exclusivité sur Eurosport et l'application Eurosport. Pour vous abonner à Eurosport et vivre la course italienne, c'est ici

Sur quelle chaîne regarder Milan-San Remo 2022 en direct vidéo ?

Milan-San Remo 2022 sera à regarder en direct et en exclusivité sur Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Rendez-vous à partir de 9h30 et ce, jusqu'à 17h30 sur l'ensemble des plateformes Eurosport pour suivre le monument en intégralité.

Commentaire : Guillaume Di Grazia, Jacky Durand et Steve Chainel

La course sera également à suivre en live commenté sur Eurosport.fr. Avant, pendant et après la course, nos journalistes et consultants reviendront sur les enjeux, les moments forts et les principaux favoris à la victoire finale sur la Primavera.

Qui sont les favoris et les Français sur Milan-San Remo 2022 ?

Les favoris : Mais qui pourra arrêter l'ogre Tadej Pogacar ? Impérial depuis le début de saison, le prodige slovène sera en quête d'un troisième Monument ce week-end. Vainqueur en 2019, Julian Alaphilippe sera aussi le grand favori samedi, tout comme Wout Van Aert, lauréat de l'édition 2020 et brillant capitaine de route de Primoz Roglic. Le triple vainqueur du Tour d'Espagne retrouve Milan-San Remo pour la première fois depuis 2017, sa seule participation à date.

Louvel : "Pogacar est un ogre qui va nous embêter pas mal d'années"

Les outsiders et principaux coureurs à suivre : Il y aura pléthore de prétendants samedi. Vainqueur sortant, Jasper Stuyven sera l'un des outsiders principaux, tout comme Michal Kwiatkowski, sacré en 2017. Sonny Colbrelli, Caleb Ewan, Jasper Philipsen, Matej Mohoric, Damiano Caruso, Alessandro Covi, Alexander Kristoff (vainqueur en 2014), Giacomo Nizzolo, Peter Sagan, Tom Pidcock et bien d'autres : la concurrence sera XXL sur les routes italiennes.

Les Français au départ : En plus de Julian Alaphilippe, Arnaud Démare sera également au départ. Vainqueur en 2016, le Picard est en quête d'un premier succès en 2022. Maillot jaune sur Paris-Nice, Christophe Laporte sera aussi présent tout comme Benoît Cosnefroy, Bryan Coquard, Nacer Bouhanni, Anthony Turgis, Alexis Renard, Benjamin Thomas, Rudy Barbier ou encore Florian Sénéchal.

Sacré souvenir : la victoire de Démare en 2016 pour enfin succéder à Jalabert

Le parcours de Milan-San Remo 2022

Délaissé lors des deux dernières éditions, le Passo del Turchino fera son retour cette année. Autre petit changement, le départ traditionnellement donné au Château des Sforza se fera au mythique Maspes-Vigorelli, le vélodrome de Milan. Pour le reste, c'est un parcours classique qui attend les participants avec le traditionnel enchaînement Cipressa/Poggio avant la traditionnelle descente périlleuse vers San Remo.

Le palmarès des dix dernières éditions de Milan-San Remo

2021 : Jasper Stuyven (BEL)

2020 : Wout Van Aert (BEL)

2019 : Julian Alaphilippe (FRA)

2018 : Vincenzo Nibali (ITA)

2017 : Michal Kwiatkowski (POL)

2016 : Arnaud Démare (FRA)

2015 : John Degenkolb (GER)

2014 : Alexander Kristoff (NOR)

2013 : Gerald Ciolek (GER)

2012 : Simon Gerrans (AUS)

