Le Canadien Michael Woods (Education First) a enlevé mercredi la 100e édition de Milan-Turin, la plus ancienne course du calendrier cycliste, devant l'Espagnol Alejandro Valverde. Woods s'est imposé dans la montée finale menant à la basilique de Superga (4,9km à 9,1 %), qu'il a effectuée le plus souvent en tête, en compagnie du Français David Gaudu.

Le Canadien (32 ans), deuxième du Tour d'Emilie samedi dernier, a confirmé sa forme à trois jours du grand rendez-vous de fin de saison, le Tour de Lombardie. Il a succédé au palmarès au Français Thibaut Pinot, absent cette année. Milan-Turin, créée en 1876, reliait cette fois Magenta à Superga, au-dessus de Turin.

Classement final

1- Michael Woods (CAN/EF1), les 179 km en 4h03'48" (moyenne: 44 km/h)

2- Alejandro Valverde (ESP/MOV) mt

3- Adam Yates (GBR/MIT) à 5"

4- Tiesj Benoot (BEL/LOT) à 10"

5- David Gaudu (FRA/FDJ) à 10"

6- Egan Bernal (COL/INE) à 10"

7- Bauke Mollema (NED/TRE) à 23"

8- Jakob Fuglsang (DEN/AST) à 33"

9- Kevin Rivera (CRC/AND) à 33"

10- Enric Mas (ESP/DEC) à 38"

...