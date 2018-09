Après le chrono, la course en ligne : Remco Evenepoel signe un doublé historique chez les juniors

On s'y attendait, il l'a fait. Grandissime favori, Remco Evenepoel a été sacré ce jeudi champion du monde juniors sur le tracé d'Innsbruck, en Autriche. Malgré une chute à mi-course, le prodige belge, déjà auteur du doublé lors des championnats d'Europe, s'est facilement isolé en tête de course en deux temps pour réaliser le premier doublé chrono-course en ligne de l'histoire. Le futur coureur de la Quick-Step Floors a devancé de plus d'une minute l'Allemand Marius Mayrhofer et l'Italien Alessandro Fancellu. Premier Français, Alois Charrin prend la 7e place.

Une chute... puis une attaque fatale à tous ses rivaux

Aux championnats d'Europe, il avait remporté la course en ligne en laminant ses adversaires, tous repoussés à plus de neuf minutes. Cette fois, le podium s'est joué en deux minutes. Presque décevant. Plus sérieusement, Remco Evenepoel n'aura jamais douté. Ni lorsque l'Allemagne et les Etats-Unis ont roulé fort en début d'épreuve pour épuiser la formation belge, ni lorsque le Belge a été victime d'une chute, au pied de la première ascension d'Igls. Revenu très facilement au sein d'un peloton déjà fortement amaigri, le prodige de Schepdael a ensuite parfaitement géré son affaire.

Vidéo - Enorme chute sur la course juniors, Evenepoel à terre 02:06

Il a d'abord laissé ses équipiers travailler derrière "l'échappée" du jour avant de passer à l'offensive à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Un à un, ses adverses ont lâché prise face au tempo infernal imposé par le Belge. Dernier rescapé, Mayrhofer l'a finalement laissé partir dix kilomètres plus loin. Une sage décision tant Evenepoel était au-dessus du lot. Cela lui aura sans doute permis de sauver sa 2e place. Vainqueur de 13 des 14 courses qu'il a terminées cette saison Remco Evenepoel est prêt pour passer à l'échelon supérieur. Et c'est la Quick-Step Floors qui s'en frotte les mains.