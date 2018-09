Mondiaux 2018: Fabio Aru, en manque de forme, renonce à participer

Finalement, il ne sera pas de la fête. Le grimpeur italien Fabio Aru, s'estimant hors de forme, a annoncé dimanche qu'il renonçait à participer aux championnats du monde de cyclisme qui débutent ce dimanche à Innsbrück (22-30 septembre), pour lesquels il était sélectionné.

"Malheureusement, ma forme n'est pas celle que je souhaiterais et, selon toute probabilité, ne me permettrait pas d'honorer au mieux ma convocation en équipe d'Italie," a écrit Aru sur son compte Facebook. "A contrecoeur, et après en avoir parlé avec le sélectionneur Davide Cassani, j'ai pris la décision de renoncer à ma convocation en équipe d'Italie pour les championnats du monde d'Innsbrück," a ajouté Aru.

"Je pense qu'il est juste de laisser ma place à ceux qui en ce moment peuvent s'appuyer sur une forme meilleure que la mienne," a-t-il encore écrit. Aru faisait partie d'une liste provisoire de 12 noms annoncée en début de semaine par Cassani. Vincenzo Nibali, apparu comme Aru en difficulté lors du dernier Tour d'Espagne, en fait partie, tout comme Gianni Moscon, récent vainqueur de deux épreuves dont le difficile Tour de Toscane.