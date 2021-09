Caustique, en course comme face à un micro. Julian Alaphilippe a pris un malin plaisir à dédicacer son nouveau triomphe planétaire au public belge , ce dimanche. Couronné une deuxième fois de rang champion du monde, à Louvain, "Loulou" s’est offert une place de choix dans l’histoire du vélo, au sein du pays où ce sport est roi. Et avec lui, le cyclisme français traverse une belle période. Illustration en chiffres.

Couronné en terres hostiles, Alaphilippe savoure son deuxième sacre : l'arrivée en vidéo

1. Une première fois pour un Français

Mondiaux sur route Sénéchal sur Alaphilippe : "Quand je l’ai vu attaquer… c’est lui qui m’a fait mal aujourd’hui" IL Y A UNE HEURE

Julian Alaphilippe est le premier coureur français à remporter deux fois le titre de champion du monde de la course en ligne, attribué pour la première fois en 1927. Huit représentants de l’Hexagone ont été sacrés à une reprise. Georges Speicher avait inauguré le palmarès de son pays en 1933. C’est à Laurent Brochard (1997) que "Alaf" avait succédé l’an dernier. Cela fait donc dix maillots arc-en-ciel pour le contingent tricolore.

Alaphilippe au bout de l'effort : le résumé du deuxième sacre mondial du Français

7. Une septième fois dans l’histoire

Seulement sept coureurs ont conservé leur bien, dans l’histoire de l’épreuve. Le premier à avoir réalisé pareille performance ? Le Belge Georges Ronsse (1928, 1929). Le dernier jusqu’à ce dimanche après-midi ? Le Slovaque Peter Sagan, qui a même signé un triplé (2015 à Richmond, 2016 à Doha, 2017 à Bergen). Questionné sur sa capacité à en faire de même, Julian Alaphilippe (29 ans) a répondu à chaud : "Jamais deux sans trois… on ne sait jamais."

Irrésistible Alaphilippe : Revivez son attaque décisive à 17km de l'arrivée

3/4. La bonne passe des Bleus

C’est la troisième fois en quatre Mondiaux que la France monte sur la boîte. Aux deux titres d’Alaphilippe, il faut ajouter la médaille d’argent de Romain Bardet, à Innsbruck. Aucun pays ne compte autant de médailles sur la période (deux pour le Danemark et la Suisse, une pour l’Espagne, l’Italie, le Canada, les Pays-Bas et la Belgique). Une statistique d’autant plus notable que la France est restée Fanny en la matière de 2006 à 2017.

Emotion sur le podium : La Marseillaise pour Julian Alaphilippe

Mondiaux sur route Alaphilippe, c'est monumental ! IL Y A 3 HEURES