La saison galère d’Alaphilippe se terminera-t-elle en apothéose ? Le coureur français de la Quick-Steph, victime de nombreuses chutes depuis le début de l’année, la dernière en date sur la Vuelta le 31 juillet dernier, pourrait finalement participer aux Mondiaux qui se disputeront en Australie le 25 septembre. Son entraineur s’est dit "optimiste" quant à la participation du double tenant du titre qui récupère bien de sa blessure à l'épaule droite.

impossible de prévoir quoi que ce soit" pour la suite de sa saison. Patrick Lefevere, manager du Français dans l’équipe belge, estimait lui que son coureur serait " Dans un premier temps et quelques jours après sa chute sur le Tour d’Espagne, son entraineur et cousin du champion du monde, Franck Alaphilippe avait indiqué qu’il était "" pour la suite de sa saison. Patrick Lefevere, manager du Français dans l’équipe belge, estimait lui que son coureur serait " surement trop juste pour les Mondiaux ".

La porte est ouverte pour les Mondiaux

Mais une semaine après, le vent semble avoir tourné pour le double champion du monde en titre. Ce dernier, aperçu sur un home trainer trois jours seulement après sa chute , récupère mieux que prévu. Son épaule droite, luxé sur sa chute lors de la 11e étape de la Vuelta va mieux. Face à ces améliorations, et dans des propos rapportés par L’Equipe , l’entraineur de Julian Alaphilippe s’est montré optimiste quant à la participation de son poulain aux Mondiaux de Wollongong.

"Tout s'arrange plus vite que prévu. Je suis optimiste : la porte est complètement ouverte pour les Mondiaux", a expliqué Franck Alaphillipe. "Ça s'améliore de jour en jour, explique-t-il. Il doit rester prudent car l'épaule est encore douloureuse et peut se redéboîter facilement en cas de choc, mais ce qu'il montre depuis trois jours est plutôt très encourageant. Si on ne cherchait pas à être excessivement prudent, il pourrait déjà reprendre un entraînement quasi normal."

Au terme d’une saison pourris par les chutes et les longues périodes de convalescence, notamment à la suite de son grave accident sur Liège-Bastogne-Liège, le champion du monde français pourrait finalement bien défendre son titre de l’autre côté du globe. Reste à savoir dans quelle forme se présentera Julian Alaphilippe s’il participe aux Mondiaux. Sa formation qui avait un temps envisagée de l’aligner sur le Tour du Luxembourg ou de Slovaquie dans le courant du mois de septembre a renoncé à cette option, pour ne prendre aucun risque avec le champion du monde.

Alaphilippe peut égaler Sagan

Si Alaf’ est finalement aligné par le sélectionneur des Bleus Thomas Vockler en Australie, il se présentera ainsi sans aucune course de préparation dans les jambes. Face à la très forte concurrence, débarrassée de Richard Carapaz qui a annoncé ce mardi qu’il ne se rendrait pas en Australie, le Français aura fort à faire.

Mais après s’être relevé de presque tout durant cette longue et pénible saison, la perspective d’égaler le record de Peter Sagan, seul coureur à avoir remporté la tunique arc-en-ciel trois années consécutives, est une belle motivation pour le champion français. Et une magnifique occasion de terminer sa saison par un feu d’artifices.

